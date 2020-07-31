Seksolog Georgia Grace hazırladı: Sevişirken dinlenecek en iyi şarkılar listesi

Seks uzmanı Georgia Grace, seks sırasında müzik dinlemenin daha keyifli bir deneyim yola açacağını söyledi ve sevişirken dinlenmesi için bir çalma listesi hazırladı.

Body+Soul'a konuşan Grace, "Müzik anı hissetmenizi sağlayan güçlü bir araçtır. Vücudunuza ve diğerlerine daha bağlı hissetmenizi sağlar. Vücudunuzda hareket ve ritim uyandırır, psikolojik olarak cinsel istediği arttırır" dedi.

Grace'in tavsiye ettiği çalma listesinde şu şarkılar bulunuyor:

1. Feel your weight - (Poolside remix) Rhye Poolside

2. Body - Sinead Harnett

3. Shy - Leon Bridges

4. Redbone - Childish Gambino

5. Brown Sugar - D'Angelo

6. Black Fur Elder - Island

7. Like Lust - Movement

8. Controller - Channel tres

9. Thinking Bout you - Frank Ocean

10. Goodie Bag - Still Woozy

11. Echo Arms - Mr Twin Sister

12. Tear drops - Neil Frances