Seksin bilinmeyen faydaları

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Depresyonun birçok insanın libidosunu düşürdüğü bilinse de, birçok araştırma sağlıklı cinsel hayatın depresyon ve anksiyeteden etkilenenlerin yaşadığı semptomları en alt seviyeye indirebileceği sonucuna ulaştı.

Big Think'in farklı bilimsel çalışmalardan derlediğine göre vücutta nitrik oksit eksikliğinin sinirlilik, depresyon, anksiyete, uyuyamama ve enerji kaybı gibi rahatsızlıklarla direkt bağlantısı olduğu biliniyor. Seks yapmak ise vücuttaki nitrik oksit seviyelerini arttırarak bu negatif etkilerin azalmasında rol oynuyor.

Bilimsel verilere göre cinsel ilişki vücutta epinefrin, oksitosin, dopamin ve serotonin gibi hormonların salınımını arttırıyor. Bu hormonlar insanların kendisini iyi hissetmesinden mutluluğu kadar birçok şeyde rol oynuyor.

Yapılan bir başka araştırmaya göre de bir erkek seks sırasında ortalama 100 kaloriden fazla yakıyor. Montreal Üniversitesinin kıyaslamalarına göre bu sayı, koşu bandında geçirilen bir saatte verilecek kilonun çok altında kalıyor.

Bu araştırmaya göre koşu bandının üzerinde hafif koşu yaparak yarım saat geçiren bir erkek ortalama 276, kadın ise 213 kalori yakarken, aynı uzunluktaki bir cinsel birliktelikte bu sayı 101 ve 69'da kaldı.