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Yaşam

Seksi kadının formülü bulundu

Erkeklerin hangi kadınları seksi bulduğunun matematiksel formülü bulundu.

27 Ağustos 2010 03:00

T24- Yeni Zelandalı antropolog Barnaby Dixson, tarih ve kültürler boyunca seksi bulunan kadınların özelliklerini araştırdı.


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Erkeklerin hangi kadınları seksi bulduğunun matematiksel formülü bulundu. Yeni Zelandalı antropolog Barnaby Dixson, tarih ve kültürler boyunca seksi bulunan kadınların özelliklerini araştırdı.


Buna göre erkekler bel-kalça oranı 0.7, yani belinin ölçüsü kalça çevresinin yüzde 70’i kadar olan kadınları seksi buluyor. Dixson bu oran söz konusuysa başka fizik ve karakter özelliklerinin önemli olmadığını söylüyor.


Doğruluğunun ispatı ortada: Kate Moss, Jessica Alba, Marilyn Monroe ve Alessandra Ambrosio bu orana sahip.

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