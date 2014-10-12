'Seksi devrimci' başlığına hakaret davası

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda Taksim Meydanı'na konulana yasağı protesto edenler arasında yer alan sendikacı Banu Aşçı'nın fotoğrafını basarak, "En seksi devrimci" ve "Seksi devrimci de gördük" diye haber yapan www.ensonhaber.com adlı internet sitesinin yazı işleri müdürü Yalçın Eriş’e 'hakaret' iddiasıyla dava açıldı.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, İstanbul'da bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim Meydanı'na yasak getirilince Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, 21 Nisan'da Gezi Parkı'nda basın açıklaması yapmak istedi. Aralarında DİSK'e bağlı Genel - İş Sendikası İş Yeri Temsilcisi Banu Aşçı'nın da olduğu sendikacılara polis müdahale etti. www.ensonhaber.com adlı internet sitesi de bu müdahaleyi, eyleme katılan Banu Aşçı'nın polis kalkanıyla itilirken çekilmiş fotoğrafını basarak, "En seksi devrimci", "Sarışın devrimci de gördük", "Çakma devrimci" ve "1 Mayıs'ta Taksim'i nasıl yıkarız provası" diye haberleştirdi.

Aşçı'nın suç duyurusunda bulunması üzerine sitenin yazı işleri müdürü Yalçın Eriş hakkında 'hakaret' iddiasıyla dava açıldı. İstanbul Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davanın ilk duruşması, 25 Aralık'a bırakıldı.