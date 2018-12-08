Psikoterapist Dr. A. Cem Keçe, sunucu ve oyuncu Okan Bayülgen'in, “Seksi bıraktım, tamamen bıraktım ve çok rahatım. Bütün kötülüklerin anası seks" açıklaması üzerine, "Seksi bırakmak mümkün mü?" sorusunu yanıtladı.

Postada yer alan habere göre seksi bırakmanın mümkün olmadığını söyleyen Keçe, "İnsan seksi bıraktığında hayatı da bırakmış olur, ölür" dedi. Zevkin bir sonuç olduğunu ve hazzın bir arayış olduğunu söyleyen Keçe, ikisinin aynı şey olmadığınını, aralarında doğal bir boşluk ve bir uçurum olduğunu kaydetti.

Cinsel zevk tatmin edilebilir, bilinçli irade ile ertelenebilir, bastırılabilir. Yaşam enerjisi olan cinsel arzu asla tatmin edilemez ve bilinçli irade ile bırakılamaz ama şekil değiştirir ve döngüsünü devam ettirir.

Dr. Keçe, "Seksi bırakmak mümkün mü?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sonuç olarak cinsel zevk tatmin edilebilir, bilinçli irade ile ertelenebilir, bastırılabilir. Yaşam enerjisi olan cinsel arzu asla tatmin edilemez ve bilinçli irade ile bırakılamaz ama şekil değiştirir ve döngüsünü devam ettirir."