Seks yapılan yeri gösteren prezervatif

T24 - Amerika'da aile planlaması konusunda çalışan Planned Parenthood of the Great Northwest (PPGNW) adlı kuruluş QR kodlu 55 bin adet prezervatif dağıttı. Prezervatiflerle yapılması gereken ise seks yapan kişinin prezervatifi akıllı telefonuna okutarak WhereDidYouWearIt.com (Onu nerede taktın?) sitesinde seks yaptığı yeri ve zamanı işaretlemesi.

İstenmeyen gebeliklerin ve cinsel yollarla bulaşan hastalıkların önüne geçilmesi konusunda prezarvatifin elzem olduğunu dile getiren PPGNW Yeni Medya Koordinatörü Nathan Engebretson, bu sayede prezervatif kullanımının 'eğlenceli bir şekilde' yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını söylüyor.

Devlet liseleri ve üniversitelerinde dağıtılan prezervatif telefona okutulduktan sonra siteye cinsel ilişkiye dair yorumlar yapılabiliyor. Hatta "Biraz daha iyi olabilir"den "Gökkuşakları çıktı, dağlar titredi"ye giden bir skalada puan verilebiliyor. (ntvmsnbc)