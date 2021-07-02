Seks yaparken penisi kırıldı; doktorlar ilk dikey kırılma olduğuna inanıyor

Britanya'da bir adamın penisinde seks sırasında 'dikey kırılma' yaşandı. Doktorlar, bunun seks sırasında yaşanan ilk dikey kırılma olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Peniste kemik bulunmuyor, o yüzden tıpta penis kırılması diye hitap edilen şey aslında penisi saran 'tunica albuginea' adlı dokunu yırtılması. Erekte olmuş penis çok büküldüğünde bu doku yırtılıyor ve kan sızıyor. Peniste şişlik meydana geliyor.

British Medical Journal’da (Britanya Tıp Dergisi) dik kırılma yaşayan hasta ile ilgili vaka analizi yayımlandı. Analizde hastanın durumunun farklı olduğu, çünkü seks sırasında bir kırılma sesi duymadığı, ve ereksiyonunu direkt olarak değil, kademeli olarak kaybettiği belirtildi. Ayrıca peniste sadece ufak bir şişlik görüldü.

Hastanede doktorlar hastanın MR'ının çekilmesini istedi. Sonuçlarda adamın penisinde üç santimetrelik dikey kırılma olduğu gözlemlendi. Doktorlar, genelde bu tür vakalarda yatay kırılma görüldüğünü, bunun bildikleri ilk dikey kırılma vakası olduğunu söyledi.

Hastanın ameliyatının başarılı geçtiği ve uzun süreli bir problem yaşamasının beklenmediği belirtildi.