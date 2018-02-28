Seks ve porno bağımlısı olarak yaşadıklarını anlattığı kitap çok satanlar listesine girdi

35 yaşındaki Erica Garza’nın seks ve porno bağımlısı olarak yaşadıklarını anlattığı Getting Off adlı kitap ABD’de çok satanlar listesine girdi.

Sözcü’de yer alan habere göre, Los Angeles'te yaşayan Garza’nın porno bağımlılığı, ergenliğe geçiş süreciyle başladı. Skolyoz hastalığı nedeniyle sırtında parmak takımı kullandığı ve bu nedenle yaşıtları tarafından zorbalıkla karşılaştığını anlatan genç kadın, içine kapandığını ve her şeyin ebeveynleri uyuduktan sonra sinema kanallarında başlayan soft erotik filmleri izlemesiyle başladığını anlatıyor.

Porno bağımlılığının internet erişiminin artmasıyla hayatında daha baskın bir hal almaya başladığın söyleyen Garza, bilgisayarından sanki radyo dinliyormuş gibi sürekli porno izlemeye başladığını ifade ediyor.

Genç kadın için porno bağımlılığı bir süre sonra seks bağımlılığına oradan da seks partilerine dönüşen bir hal almaya başladı. Genç kadının yaşadığı bu döngü sağlıklı bir ilişkiye sahip olmasını da engelliyordu. Başlarda iyi başlayan bir çok ilişkisi ya bağımlılığının ortaya çıkmasıyla ya da genç kadının partnerini aldatmasıyla son buluyordu.

Arkadaş çevresinden de bağımlılığı saklamayan Garza hayatında her şeyi normalleştirdiğini ve böyle devam edeceğini düşünüyordu ancak şu anki eşiyle tanışması Garza’nın hayatını tümüyle değiştirdi.

39 yaşında eşi durumunu anlayınca onun bir cinsel terapiste gitmesi bu durumdan kurtulabileceğine inanmasını sağladı ve genç kadın tedavi olmayı kabul etti.

Terapiyle birlikte yoga yapmaya da başlayan genç kadın ve eşi cinselliğin aşırı derece göz önünde, pornonun yaygın ve erişebilir olduğu Los Angeles’ten taşınma kararı aldı.

Bali’ye taşınan çift için hayat şartları gittikçe daha normalleşti. Garza porno ve seks bağımlılığından kurtuldu. Geçmişte yaşadığı deneyimlerden utanç duyduğunu ancak o günlere saplantılı yaşamaktan kurtulduğunu anlatan genç kadın, benzer bağımlılıklar yaşayanlara şunu tavsiye etti:

“Yanlış yaptığınız şeyleri değiştirmek için acele etmemize ya da çok fazla düşünmemize gerek yok – ileride gerçekleşecek parlak geleceğin parıltısını görün.”

Genç kadın yaşadığı seks ve porno bağımlılığını süreçleri ve sonuçlarını “Getting Off” adlı bir kitapta topladı. Kitap ABD’de en çok satanlar listesine girdi.