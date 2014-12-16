Seks turizminin minik kurbanı



Fotoğrafın ön planında neşe içinde oynayan çocuklar... Arka planda onlara özlemle bakan sarışın bir kız çocuğu var: Divine. Küçük kız, sarışın ve açık tenli olduğu için oyuna dâhil edilmemiş.

Minik Divine'ın babası bir Avustralyalı. Annesiyle internet üzerinden tanışmış ve Filipinler'e gelmiş. Belki para karşılığında, belki daha iyi bir hayat vaadiyle annesiyle birlikte olmuş. Geride bıraktığı çocuk hakkında hiçbir şey bilmek istememiş.

Angeles kentinde nisan ayında çekilen bu fotoğraf, UNICEF Almanya şubesi tarafından yılın fotoğrafı seçildi. Ödüle layık görülen fotoğrafçılar Insa Hagemann ve Stefan Finger, seks turistlerinin geride bıraktığı babasız çocukları fotoğraflamak için 4 hafta boyunca uğraştı ve “Sevilmek İster Misin?” (Wanna have love!?) adlı bir röportajla onları dünyaya tanıttı.

Inga Hagemann “Divine'ın ailesi içinde dışlandığı izlenimi edinmedim” diyor. Ancak küçük kız, farklı görünümü nedeniyle sokakta ve komşuları arasında kabul görmekte zorlanıyor. Hagemann “Komşuların banyo yaptığı zaman nasıl göründüğüne bakmak için izlemek hoşlarına gidiyor” diyor.

Filipinler'de açık tenli ve mavi gözlü kızlar ve oğlanlar otomatik olarak hayat kadınlarının çocukları olarak damgalanıyor ve ayrımcılığa uğruyor. Çoğu zaman anneleri, zengin bir yabancıyla evlenerek içinde bulundukları sefaletten kurtulmayı ümit eden kadınlar oluyor.