Seks sırasında en çok dinlenen 20 şarkı

Londra Üniversitesi’nde görevli müzik psikoloğu Dr. Daniel Müllensiefen’in 2012 yılında, müzik veri akışı servisi Spotify için yaptığı araştırmaya göre seks sırasında en sık dinlenen müzik Dirty Dancing filminin soundtrack albümü çıktı.

Hafif Müzik'in haberine göre, araştırmaya temel oluşturan ankete, yaşları 18 ve 91 arasında değişen 2000 kişi katıldı. Yüz yüze yapılan görüşmelerde eşit sayıda kadın ve erkek hazır bulundu.

Dr. Müllensiefen, Dirty Dancing‘in açık ara birinci sırada çıkmasında hem kadın, hem de erkek katılımcıların film ile ilgili güzel anılarının olmasının önemli bir faktör olduğunu ifade etti. Araştırmaya göre katılımcılar sadece karşı tarafı etkilemek için değil, ortamda kendilerini rahat hissetmek ve havaya girmek için de Dirty Dancing‘i öncelikli olarak tercih ediyor.

Araştırmanın bir diğer sonucu da, katılımcıların yüzde 40’ının, seks yaparken müzik dinlemenin onlara daha fazla keyif verdiğini söylemeleri oldu. Dr. Müllensiefen bu sonucun normal olduğunu ve daha önce yapılan nörolojik araştırmalarda müziğin insan beyninde seks, yiyecek ve keyif verici maddelerle aynı bölgeyi uyardığının bilindiğini ifade etti.

İşte araştırma sonucunda oluşan 20 şarkılık liste:

1. Dirty Dancing – Time of my Life (soundtrack albümden herhangi bir parça)

2. Marvin Gaye – Sexual Healing

3. Ravel – Bolero

4. Berlin – Take My Breath Away

5. Barry White – You`re The One I Need (Tüm koleksiyon)

6. Marvin Gaye – Lets get it on

7. Righteous Brothers – Unchained Melody

8. Celine Dion – My Heart Will Go On

9. Serge Gainsbourg – Je T`aime

10. Whitney Houston – I Will Always Love you

11. Aerosmith – Don`t Want To Miss A Thing

12. Kings Of Leon – Sex On Fire

13. Rodgers & Hammerstein – Sound of Music

14. Tchaikovsky – 1812 Overture

15. Grease – Grease soundtrack

16. Donna Summer – I Feel Love

17. Boys II Men – I’ll Make Love To You

18. ABBA – Mama Mia

19. Tom Jones – Sex Bomb

20. Star Wars – Soundtrack (soundtrack albümden her hangi bir parça)