Seks sırasında çorap giymek, kadınlarda orgazmı nasıl etkiliyor?

Seks sırasında çorap giyen kadınlar, çıplak ayakla seks yapanlardan daha fazla haz duyuyor. Zira çorap cinsel aktivite sırasında kadınlara güven duygusu veriyor. Kadınlar ayrıca erkek kardeşlerine benzer, büyük burunlu, parlak tenli ve mahçup görünümlü kişilere ilgi duyuyor.

Daily Mail'den John Naish'in haberine göre, kadınların orgazma ulaşması veya bir erkeği çekici bulmasının arkasında bu ve bunun gibi birçok ilginç etken yatıyor.

Hollandalı bilim insanlarının yaptığı bir araştırmanın aktarıldığı haberde, seks sırasında çorap giyen kadınların, çıplak ayakla seks yapanlardan daha fazla haz duyduğu belirtiliyor.

Nitekim araştırmada çıplak ayaklı kadınların yalnızca yüzde 50'si orgazm olurken, çoraplı kadınların yüzde 80'inin orgazma ulaştığı ortaya çıktı. Araştırmanın lideri Gert Holstege, bu durumun çorabın kadınlara güvenlik duygusu vermesinden kaynaklandığını belirtti.

Burun boyutu testestoronun yüksek olduğunu düşündürüyor

Haberde aktarılan Evrim ve İnsan Davranışı (Evolution And Human Behaviour) dergisindeki bir makaleye göre, kadınlar büyük burunlu erkekleri çekici buluyor. Zira büyük burun, testestoron düzeyinin daha yüksek olduğu algısı yaratıyor.

Parlak cilt ve erkek kardeşe benzerliğin etkisi

İskoçya'daki Stirling Üniversitesi'nden bilim adamlarının gerçekleştirdiği bir araştırmada ise kadınların erkek kardeşlerini andıran partnerler seçtiği belirtildi. Bunun nedeni ise genetik olarak birbirine daha uyumlu kişilerin doğurganlık şansının artması.

St. Andrews Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir başka araştırmaya göre de parlak ciltli erkekler kadınlara daha çekici geliyor. Zira parlak ten erkeğin sebze ve meyvelerde bulunan karotenoid bakımından zengin bir beslenme biçimi olduğunu gösteriyor.

‘Mahçup olmak kazandırıyor' iddiası

İngiltere'deki Columbia Üniversitesi'nden Profesör Jeccica Tracy'nin araştırmasında ise mahcup veya suçlu görünümlü erkeklerin seçilme şansının daha yüksek olduğu belirtiliyor. Kadınlar yalan söylediklerinde suçluluk duygusu hisseden erkeklerin bir daha aynı hatayı yapmayacağını düşündüğünden, bu kişileri kendilerine daha yakın görüyor.