Seks shop işletmecisi: Bu kadar penisin, vajinanın içinde devamlı dert dinliyorum

Taksim'de, Türkiye'nin en eski seks shoplarından birinin işletmecisi Arda S., "Bütün gün bu kadar penisin, vajinanın içinde olan biri olarak bana sorarsanız dert dinlemekten çok sıkıldım. Taksicisinden lokantacısına kadar bir sürü adam gelip bana cinsel hayatlarını, dertlerini anlatıyor" dedi.

“Türkiye’nin o kadar mutsuz bir seks hayatı var ki. Türkiye’nin seks hayatını ancak ‘fetiş’ olma haliyle açıklayabilirim" ifadesini kullanan işletmeci, "Türkiye’de seksi yalnızca cinsel birleşme olarak görüyoruz. Ön sevişme diye bir şey yok, hiçbir zaman olmadı" diye konuştu.

Meltem Yılmaz'ın Bavul Dergisi'nde yayımlanan söyleşisi şöyle:

Sizinki gibi işletmelerin çok da makul sayılmadığı bir ortamdayız, öyle değil mi?

Taksim bölgesinde toplam 5 dükkanımız var ve burası 22 yıllık bir seks shop. Ruhsatımız eski olduğu için dükkanlarımız kapatılamıyor. Yoksa sürekli kontrole geliyorlar, elbette baskı görüp bezdirilmeye çalışılıyoruz. Zaten belediye bizim gibi işletmelere artık kesinlikle ruhsat vermiyor. Örneğin bir arkadaşım yakın zamanda bir sek shop açtı, inanır mısınız 3 buçuk saat sonra kapatıldı. Konu seks olunca aklınıza gelmeyecek, saçma sapan olaylar yaşanıyor.

Kadın satıcısı gibi algılanıyoruz



Peki siz, işiniz nedeniyle yakın çevrenizden tepki alıyor musunuz?



Esas kendi işim tekstil. Sonra garsonluk yaptım. Kafe işletmesi yaptım. Sonra Mecidiyeköy’de bir yer açtım, yandı. Buraya 3 ay çalışacağım diye başladım ama 7 yıl oldu. Ama gelin görün ki, ailem bile burda çalıştığımı bilmiyor. 5 buçuk aydır evliyim, eşim benim yapımı ve bakış açımı bildiği için sorun etmiyor, yoksa bir kadına bu durumu anlatmak hiç kolay değil. Maaşım 1900 artı yemek ve sigorta ama 12 saat çalışıyoruz ve bayramımız bile yok. Kısacası hayatta kalmaya çalışıyoruz ama bize kadın satıyormuşuz gibi muamele yapıyorlar. Aslına bakarsanız biz büyük sevap işliyoruz, insanları hastalıktan, pislikten, sapkın ilişkilerden koruyoruz.

Evli ve bekarların oranı yarı yarıya

Müşteri profiliniz nasıl?

Müşterilerimizin yüzde 60’ı erkek yüzde 40’ı kadın. Kadınların yarısı kapalıdır. Evliler ve bekarların oranı yarı yarıya. Paralı çalışanların bizimle işi olmaz, onların zaten her şey elinin altında. Üniversite mezunu erkekler de var, lezbiyen öğrenci kızlar da. Ama ağırlıklı olarak ilk ve ortaokul mezunları gelir buraya. Biseksüeller nadirdir. Bakire olup, kızlık zarını bozmak için vibratör alan da var. Öte yandan kaliteli diyebileceğim müşterilerimiz de var, çok kaba müşteriler de, örneğin daha içeri girerken “bana göre a. var mı, bana göre ya.ak var mı?” diye soranlar oluyor.

Devamlı dert dinliyorum

Şişme kadın satın alan erkeklerin yüzde 90’ı “lazım olduğu için” alıyor. Yani hayatında bir kadın olmayan ve paralı sekse parası yetmeyen erkekler. Geriye kalan yüzde 10 ise benim fikrimce “kırgın” erkekler. Yani sevdiği kadından hayır cevabını almış, yalnız ve mutsuz erkekler. Bütün gün bu kadar penisin, vajinanın içinde olan biri olarak bana sorarsanız bu fanteziler çok saçma geliyor. Bir de ben burada dert dinlemekten çok sıkıldım. Taksicisinden lokantacısına kadar bir sürü adam gelip bana cinsel hayatlarını, dertlerini anlatıyor.

Türkiye'nin seks hayatı: Fetiş

Türkiye’nin seks hayatını tek kelimeyle özetlemeniz gerekirse?

Türkiye’nin seks hayatı tek kelimeyle: Fetiş. Türkiye’nin o kadar mutsuz bir seks hayatı var ki… Türkiye’de seksi yalnızca cinsel birleşme olarak görüyoruz. Ön sevişme diye bir şey yok, hiçbir zaman olmadı.

Toplum muhafazakarlaştıkça cinsellik daha gizli yaşanıyor galiba. Bu durum size nasıl yansıyor?

Ben, iddianızın aksine, cinselliğin eskisinden de açık yaşandığına inanıyorum. Her gün parkta sevişen bir çift görüyorum, geçen gün apartmanın içinde de yakalayıp kovaladım.

Anadolu'dan kalkıp buraya geliyorlar

Anadolu’da da seks shop var mı?



Anadolu’da seks shop yok. İnternet siparişi de gitmiyor oralara. Yalnızca büyükşehirlerde seks shoplar var. Anadolu’daki insanlar buralara gelip satın alıyorlar.

İstanbul’a son yıllarda yoğun bir şekilde Arap, İranlı turistler geliyor. Bu gruplar içerisinde size gelen var mı?



Var. Onlar daha çok fantezi ürünler satın alıyorlar. Eğer havaalanından geçerken belli olmayacak olsa eminim daha çeşitli ürünler alırlardı.

Hangi dönemlerde daha çok satış yapıyorsunuz?



Daha çok kışın satış yaparız. Ramazan’da pek satış olmazdı eskiden ama artık o da değişiyor. Cumartesi günleri yoğun olur.