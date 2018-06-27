Seks robotu Samantha'ya 'Hayır' deme özelliği geliyor

Seks robotu Samantha'ya canı seks yapmak istemediği zaman 'Hayır' deme özelliği geleceği belirtildi.

Sputnik’in Mirror'a dayandırdığı habere göre, üretici firma yaptığı bu özel robotlarda gelişmiş seks oyuncakları, kişilik türünü belirlemeye izin veren ayarlara sahip olacak. Robot 'Aile', 'Seks' ve 'Ekstra yaramaz' türlerine sahip olacak.

Robot, yapay zeka özelliği sayesinde sahibi hakkındaki özel bilgileri toplayabilecek. Bu sayede, sahiplerine aşık olabileceği gibi canı seks yapmak istemediği zamanlarda zamanlarda 'belirsiz' moda geçebilecek.