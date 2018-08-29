"Seks robotları, insanlardan ayırt edilemez hale gelecek”

Seks robotları konusunda uzman olan Brick Dollbanger, insan ve robot karışımı sibernetik organizmaların yakın gelecekte çok daha gerçekçi hale geleceklerini, düşünme süreçleri de dahil olmak üzere hayatın her alanında yer alacaklarını söyledi.

Daily Star Online'a konuşan Dollbanger, "Birkaç yıl içinde aramızda yürüyeceklerini bilecek kadar robotlar hakkında bilgi sahibiyim" dedi.

Robotların her şekilde ve formda sosyal hayatta yer alacaklarını belirten seks robotları uzmanı, "Yüz yıl içinde onları insanlardan ayıramayacağız" ifadelerini kullandı.

Uzmanların değerlendirme ve tahminleri, robot endüstrisinin halihazırda yapabilecekleri ve yapmayı planladıklarının analizine dayanıyor.

Daily Star Online'ın aktardığına göre Dollbanger'in tahminleri yapay zeka tabanlı seks robotu Harmony'le ilgili testleri de temel alıyor. Harmony ilişki sırasında gözlerini kırpma ya da kafasını hareket ettirme gibi özelliklere sahip.