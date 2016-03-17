Seks oyuncakları da siber saldırıya uğrayabilir!

Siber saldırıların sadece bilgisayar ve telefonlarla sınır olmadığını belirten yazılım şirketi Trend Micro, internete bağlanan cihazların sayısı arttıkça sağlık ekipmanlarından endüstriyel makinelere, hatta seks oyuncaklarına kadar her şeyin saldırıya açık olduğunu belirtti.

Sputnik’in haberine göre, yaptığı basın açıklamasında, masanın üzerine parlak pembe renkli bir vibratör koyan Trend Micro sözcüsü Udo Schneider, bilgisayarından girdiği birkaç satır kodla cihazı farklı hareketlerde çalıştırmayı başardı.

​Bir vibratörü hack’lemenin ‘komik’ olduğunu söyleyeyn Trend Micro’nın Teknoloji Ofisi Direktörü Raimund Genes, “Ancak bir arka kapıya denk gelirsem, üreticiye şantaj yapabilirim” dedi.