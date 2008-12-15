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Yaşam

Seks mi, futbol mu?

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, erkekler için tuttuğu takımın gol atmasını izlemek seks yapmaktan farksız bir duygu.

15 Aralık 2008 02:00

İngiltere’de yapılan bir araştırmada, erkekler için tuttuğu takımın gol atmasını izlemek seks yapmaktan farksız bir duygu.

'Seks mi, Futbol mu ?' araştırmasında ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Glasgow'daki McLean Nörolojik Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmada uzmanlar futbol taraftarlarının beyinlerini inceledi.
Buna göre erkeklerin tuttuğu takımı gol attığında beynin cinsel uyarım ve tatmin duygusuyla ilişkilendirilen kısmı aktif hale geçiyor. Ancak gol kaçırıldığında ya da top orta sahada olduğunda beynin ayrı kısımları hareket geçiyor.

Nöroloji uzmanlarına göre erkekleri için tuttuğu takımın gol atmasını izlemek seks yapmaya benzer bir duygu.

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