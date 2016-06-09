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Yaşam

Seks işçisi erkek: Müşterilerimin çoğu evli erkekler!

"Bazı müşterilerim ise cinsel ilişki yerine oyuncaklarla oynamayı seviyor, ya da sadece kendilerine şaplaklar attırıyorlar"

09 Haziran 2016 18:18

Londra’da yaşayan bir erkek seks işçisi verdiği röportajdaki açıklamalarıyla ülke gündemine düştü. Oz takma ismiyle Londra gece hayatında çalışan seks işçisi, müşterilerinin çoğunun evli erkekler olduğunu söyledi.

Gzone’un Metro isimli gazeteden çevirdiği haberine göre Oz’un açıklamaları şöyle:

Artık geyler kendi aralarında kolaylıkla buluşuyor, ancak halen azımsanmayacak kadar gizli yaşayan biseksüel erkekler var. Bu erkekler kadınlarla olan ilişkilerini yok etmek istemedikleri için erkek seks işçilerine başvuruyor. Londra’da tahmin edemeyeceğiniz kadar yüksek mertebede insan bu şekilde yaşıyor.”

En popüler hizmetinin yağlı masaj ve ardından seks olduğunu söyleyen seks işçisi, ”Bazı müşterilerim daha vahşi şeyler de istiyor. Mesela BDSM fetişleri olan insanların da sayıları oldukça fazla. Bazı müşterilerim ise cinsel ilişki yerine oyuncaklarla oynamayı seviyor, ya da sadece kendilerine şaplaklar attırıyorlar” cümleleriyle müşterilerinin fantezilerini anlattı.

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