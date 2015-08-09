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Seks işçiliği yapan Suriyeli kadın: Kavşakta su satmamız yasaklanınca aç kaldık, çaresiz bu işe başladık...

Adana'da 5 çocuk annesi kadın 'fuhuş yaptığı' ve kardeşini 'pazarladığı' iddiasıyla tutuklandı

09 Ağustos 2015 17:25

Adana'da seks işçiliği yaptığı ve kardeşini 'pazarladığı' öne sürülen Suriyeli 5 çocuk annesi Ayşe Vakkaf gözaltına alındı. 31 yaşındaki kadın polisteki sorgusunda, "Kavşaklarda su satarak hayatta kalmaya çalıştık, eşlerimiz Suriye’de kaldı, kadın ve çocuklar aç kalmamak için bu işe yöneldik" dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Yeşilyuva Mahallesi'nde bir kadının para karşılığı erkeklerle ilişkiye girdiği ve başka kadınları da 'pazarladığı' ihbarını alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Cep telefonu ile Ayşe Vakkaf'ı arayan polisler, 2 kadın ile birlikte olmak istediklerini söyledi. Evinin adresini veren Ayşe Vakkaf, kapıya gelen polisleri içeriye aldı. Kız kardeşi 30 yaşındaki Fatma Vakkaf ile kendisinin seks işçilği yapacağını söyleyen Ayşe Vakkaf'a memurlar 120 TL ödedi. Para alışverişinin ardından kimliklerini gösteren polisler, abla Ayşe Vakkaf ile kız kardeşini gözaltına aldı.

Ayşe Vakkaf, iç savaştan kurtulmak için 6 ay önce akraba olan eşlerini Suriye'de bırakıp Türkiye'ye kaçtıklarını söyledi. Kavşaklarda su satarak geçinmeye çalıştığını kaydeden Ayşe Vakkaf, "Benim 5 çocuğum var, kız kardeşimin de 2 tane. Başımızda erkek yok, ev kiraladık, kavşaklarda su satarak geçimimizi sağlamaya çalışıyorduk. Bu da yasaklanınca aç kaldık. Çaresiz bu işe başladık" diye savunma yaptı.

Polisin 2 ay önce de aynı suçtan işlem yaptığı ve hayatta kalabilmek için seks işçiliği yaptığını söyleyen Fatma Vakkaf ifadesinin ardından serbest bırakıldı. "Fuhuşa aracılık yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen Ayşe Vakkaf ise tutuklandı.

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