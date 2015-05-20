'Dindar Müslüman geçinip içkili, fuhuşlu bol yıldızlı otellerde keyf çatan sürtükler, tepe taklak olun emi!'

İslami kesimin önemli isimlerinden Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, AKP ile Gülen cemaati arasında 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile artan dinleme ve kaset iddialarına ilişkin dindar kesime yönelik, "Başkalarının gizli ayıplarını, günahlarını araştıranlar, yatak odalarına, ofislere gizli kameralar, böcekler koyanlar, kazdığınız tuzaklara kendiniz düşün, rezil ü rüsvay olun. Dindar Müslüman geçinip içkili, fışkılı, fuhuşlu bol yıldızlı otellerde keyf çatan sürtükler, tepe taklak olun emi" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Şevket Eygi’nin Milli Gazete’de 'Hak Sizin Cezanızı Versin!' başlığıyla yayımlanan (20 Mayıs 2015) yazısı şöyle:

Erkeklerin şehvetlerini kamçılayacak aşırı dekolte kıyafetler giyip dolaşarak kendilerini seks objesi haline getiren, tecavüzlere davetiye çıkartan, bir sürü fitne ve fesada sebebiyet veren çıplak beyinsizler, Hak sizin cezanızı versin.

Müslüman geçindiği halde haram gelirler, haram rantlar, kirli ve kara kazanç ve servetler elde edip Firavun ve Nemrud gibi azgınca hayat süren musibetler, Hak sizin cezanızı versin.

Yakın geçmişin tahıl ambarı Türkiye’yi, şu anda dışarıdan yılda üç milyon ton buğday satın almak zorunda bırakanlar, Hak Teala sizin cezanızı versin.

Günde beş milyon aziz ekmeği çöpe atan vicdansız reziller, Cenab-ı Hak size layık olduğunuz cezayı versin.

Kronik yalancılar, Allah sizin cezanızı versin.

İftira edenler, rezil ve rüsvay olun inşaAllah.

Gıybetçiler, iğrenmeden yediğiniz ölü kardeşlerinizin etleri sizi zehirlesin, yerlere sersin, kıvrım kıvrım kıvrandırsın.

Başkalarının gizli ayıplarını, günahlarını araştıranlar, yatak odalarına ofislere gizli kameralar, böcekler koyanlar, kazdığınız tuzaklara kendiniz düşün, rezil ü rüsvay olun.

Efsanevî kara servetlerin sahipleri, kara kara kurtlar yesin sizleri.

Dindar Müslüman geçinip içkili, fışkılı, fuhuşlu bol yıldızlı otellerde keyf çatan sürtükler, tepe taklak olun emi.

Allaha ve Resulüne savaş açmış ribacılar, yanmaya hazır olur.

Namuslu kadınlara iftira edenler, kamçılar insin tepenize.

Rüşvet yiyenler, ateştesiniz ateştesiniz ateşte.

Holiganlık militanlık yaparak iman kardeşine düşmanlık edenler, sizler ne utanmaz kimselersiniz.

Ruhbanlarını erbab hale getirip uçuranlar, uçurduklarınız taş olup düşsün başınıza.

Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha göre zekat toplamaya hakkı olmadığı halde saf ve cahil Müslümanların zekatlarını toplayıp deve edenler, azgın ve kızgın develer yesin sizi.

Kur’an Kur’an deyip de, Kitabullahın emirlerini yerine getirmeyen, yasaklarını çiğneyen ve bütün öğütlere kulak tıkayan fâsık-i mütecâhirler, öldüğünüz vakit korkunç bir şekilde uyanacaksınız.

Pahalı, gösterişli, lüks mü lüks statü otomobilleriyle caka satan, fink atan gösteriş budalaları, siz ne ahmak, ne beyinsiz kimselersiniz.

Bir oturuşta adam başına 300 liralık lüks yemek yiyenler, sonra birkaç saat geviş getirenler, “bakar” gibi bakmayın bana, istikbalinizi düşünerek biraz ağlasanıza.

Arıların yanına bile uğramadığı sahte ballar üreterek halkı dolandıranlar, Allah belanızı versin.

Sahte bal imalathanelerini sahiplerinin başına çökertmeyen vazifeliler, Allah cezanızı versin.

Müslüman halka yaban domuzu, evcil domuz, eşek eti yedirenler ve onlara engel olmayanlar, Allah tümünüzü kahr etsin.

İlaç fabrikalarına çalışan, gerekmediği halde pahalı ameliyatlar yapan, Hipokrat yeminine hıyanet eden bütün tıp ve ilaç bezirganları, kazandığınız haram paraları afiyetle yiyemeyin, kan kusun, beladan belaya uğrayın.

En fazla beş milyon nüfusu kaldırabilecek İstanbul’u rant hırsıyla otuz milyonluk idare edilmez ve yaşanmaz bir canavar kent haline getiren kaltabanlar, yığdığınız istiflediğiniz o korkunç rantları ağız tadıyla yiyemeyin.

Millî eğitimin canına okuyan, içine eden sapık ideoloji militanları, ilim irfan ahlak bilgelik çarpsın sizleri.

Kadın haklarından ve özgürlüklerinden bahs eden, işin edebiyatına gelince mangalda kül bırakmayan, lakin devletin TC’li resmî vesikalarıyla KDV’li yasal seks köleliğine ses çıkartmayan yalancı reziller, sonunuz rezillik rüsvaylık kepazelik olsun.

Vaktiyle Ayasofya Ayasofya diye bağırıp çağıran, saçlarını başlarını yolan, ellerine fırsat ve imkan geçince Ayasofya dosyasını derin donduruculara koyanlar, Fatih’in laneti çarpsın sizleri.

Titremeyen vicdanlar, ağlamayan gözler, taşlaşmış kalpler yazıklar olsun size.

Çok yazık, o kalın kafalarınız, haramla âbâd olunmaz, berbat olunur gerçeğini bir türlü idrak edemedi.

Tevbe edip ve pişman olup kendinizi ıslah etmezseniz çok kötü günler bekliyor sizi.

Sadece pişmanlık da fayda vermez.

Haram servetlerinizi kuruşuna kadar hak sahiplerine iade etmeniz gerekir.

Ya sahiplerini bulamazsanız?.. Onları rızaen lillah sadaka olarak dağıtmanız gerekir.

Asla unutmayın, yaptıklarınız yanınıza kalmayacak, ilahî adalet yerini bulacaktır.

Size dünyada rezillik, rüsvaylık, âhirette azab var, ey yakıtı insanlar olan ateşin pervaneleri!