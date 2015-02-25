Mehmet Şevket Eygi: Din sömürücüleri karı satanlardan daha alçak ve haindir

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, 'Okuyucularıma' başlıklı yazısında, "Din ve mukaddesat sömürücüleri karı satanlardan daha alçak ve haindir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şevket Eygi Milli Gazete'de bugün yayımlanan ve kendini tanıttığı köşesinde şunları yazdı:

Okuyucularıma

Lütfen bendenize hoca diye hitap etmemenizi istirham ediyorum. Bu fakir din hocası değilim, yanlış anlaşılabilir. Basit ilmihal bilgilerini, İslam’ın iki kere iki eder dörtlerini tekrarlayan Müslüman bir yazarım, o kadar.

1. Müslümanım, İslamcı değilim… Türküm, Türkçü değilim… Salih muttaki bir Kürdü, Gürcüyü veya Arnavutu salih olmayan fasık bir Türkten üstün görürüm… Türkler benim kavmimdir, onları da sever, benimserim, onlara da hizmet etmek isterim. Lakin diğer akvam-ı islamiyeyi hor ve hakir görmem, ırkçılık=kavmiyetçilik yapmam…

2. Ehl-i Sünnet Müslümanıyım. İtikatta imamım İmam Mâturidî, fıkıhta İmam Ebû Hanifedir.

3. Tasavvufa, turuk-i aliyyeye büyük muhabbetim vardır. Lakin meşrebimi, tarikimi söylemem, reklam yapmam.

4. Yirmi küsur yıldan beri Millî Gazetede tatil yapmadan amatörce yazmaktayım. İnşaallah küçücük, minicik, bir nebzecik hizmetim oluyordur.

5. Bid’at, dalalet=sapıklık, zındıklık cereyanlarına karşıyım, bunların propagandalarından bizarım. Elimden geldiği, gücümün yettiği kadar Ehl-i Sünnet ve Cemaati savunurum.

6. İslamın ve Ümmetin önündeki en büyük engelin cahil, kaba, bedevî, para ve mal delisi, arivist=ikbal avcısı, hoyrat, holigan, haşin, kırıcı dökücü kötü Müslümanlar olduğunu yakinen bilirim.

7. Defalarca yazdım, tekrar ediyorum: Din ve mukaddesat sömürücüleri karı satanlardan daha alçak ve haindir.

8.İslam güzel ve yüksek ahlak dinidir. Ahlakı kötü olanlar dindar değildir. Ahlaksızlar İslam’a ve Ümmete hizmet edemez, hezimet üretir.

9. Fazlurrahmancı, Afganîci, light, ılımlı, yeni, değişik, Şeriatsız ve cihadsız AB kriter ve normlarına uygun evcil bir İslam türetmek isteyenler dinin içini boşaltmak istiyor. Onlar (bazısı) farkında olmasalar bile Siyonizme, kapitalizme, sömürgecilere, İslam karşıtı derin güçlere, Tağuta, deccallara hizmet ediyor.

10. Müslümanın yazısı Kur’an yazısıdır. Takvimi hicrî-kamerî takvimdir. Kıyafeti ve serpuşu islamîdir.

11. Dinim İslam, milletim Türk, medeniyetim Garp medeniyeti üçlemesi bâtıldır. Müslümanın dini İslamdır, milleti İslamdır, medeniyeti İslamdır.

12. Asıl ismi olan Moiz Kohen’i gizleyip buram buram Türk kokan Tekin Alp takma adıyla İslam karşıtı kitaplar yazan, İslam düşmanı bir milliyetçilik ve ideoloji türetmeye çalışan Kemalist Yahudiye son derece karşıyım.

13. Türkleri İslamdan uzaklaştırmak isteyen Türkçülere karşıyım.

14. Ehl-i Sünnet dairesi içinde dine, imana, Kur’ana, Sünnete, Şeriata hizmet eden herkese büyük saygım vardır.

15. Abdülkadir Geylanî, Ahmed er-Rufâî, Mevlana Celalüddin Rûmî, Ahmed Yesevî, Şah Bahaüddin Nakşbend, İmam Rabbanî, İmam Birgivî, İmam Süyutî, Hasan eş-Şazeli, Halidi Bağdadî, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhânevî, Abdülhakim Arvasî, Süleyman Hilmi Tunahan, Bediüzzaman ve isimlerini zikr etmediğim diğer büyüklere büyük hürmetim vardır. Onlar arasında teferruata ait bazı ilmî ihtilaflar olsa da taraf tutmam, hürmette kusur etmem.

16. Namazın, sahih ve geçerli bir imandan sonra İslamın ikinci temel şartı olduğunu çok iyi, yakînen bilirim ve namaz konusunda dilimin döndüğü kadar propaganda yaparım. Müslümanların, namazı terk ederlerse, kurtulamayacaklarını, necat ve felah bulamayacaklarını söylerim.

17. Mutezile mezhebinden olduklarını söylemeyen, takiyye ve kitman yapan, Ehl-i Sünneti saman altından su yürüterek yıkmaya çalışan iki yüzlü sinsi Mutezilîlere çok teessüf ederim.