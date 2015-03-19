Eygi: İsim verip kimseyi suçlamam ama birileri 7 Haziran’da hile yapmak isteyebilir

Vahdet gazetesi yazarı Mehmet Şevket Eygi, son günlerde tartışmaya yol açan seçim hileleleri iddialarına ilişkin olarak, "Önü­müz­de­ki̇ se­çim­ler ba­zı şa­hıs­lar ve ku­rum­lar için bir ölüm ka­lım se­çi­mi ola­cak­tır. İsim ve­re­rek kim­se­yi suç­la­mam ama bi­ri­le­ri hi­le yap­mak is­te­ye­bi­lir" dedi. "Bun­la­ra kar­şı mut­la­ka çok sı­kı ve sağ­lam ted­bir­ler alın­ma­lı­dır" diyen Eygi, "Se­çim­ler ser­best, hi­le­siz ol­ma­lı, oy sa­yım­la­rı açık se­çik ve dü­rüst ya­pıl­ma­lı­dır" ifadesini kullandı.

Eygi'nin Vahdet'te "Seçimlerde hile yapılabilir" başlığıyla yayımlanan (19 Mart 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Önü­müz­de­ki̇ se­çim­ler ba­zı şa­hıs­lar ve ku­rum­lar için bir ölüm ka­lım se­çi­mi ola­cak­tır. İsim ve­re­rek kim­se­yi suç­la­mam ama bi­ri­le­ri hi­le yap­mak is­te­ye­bi­lir. Bun­la­ra kar­şı mut­la­ka çok sı­kı ve sağ­lam ted­bir­ler alın­ma­lı­dır. Se­çim­ler ser­best, hi­le­siz ol­ma­lı, oy sa­yım­la­rı açık se­çik ve dü­rüst ya­pıl­ma­lı­dır.

Müslüman aday­lar, se­çi­mi ka­zan­dık­la­rı tak­dir­de, Mec­li­se gi­re­bil­mek için yap­ma­la­rı ge­re­ken ye­mi­ni uzun uzun dü­şün­me­li ve in­ce­le­me­li­dir. Bu ye­min son de­re­ce ve­bal­li, teh­li­ke­li, ağır, ya­kı­cı bir ye­min­dir.

Türkiye si­ya­se­ti­nin en mü­him ek­sik­li­ği va­sıf­tır, ka­li­te­dir. Si­ya­se­te mut­la­ka ka­li­te ge­ti­ril­me­li­dir. Hem ik­ti­dar, hem mu­ha­le­fet çok ka­li­te­li ol­maz­sa hiç­bir prob­le­mi­miz, kri­zi­miz hal­le­dil­mez.

Meclis’­te­ki her par­ti­nin, Uru­gu­ay’­ın es­ki baş­ka­nı Mu­ji­ca­’ya ben­zer en­te­re­san ve­kil­le­ri bu­lun­ma­lı­dır. Mu­ji­ca­nın özel­lik­le­ri ney­di? (1) Ma­aşı­nın yüz­de 9’u­nu her ay fa­kir­ler fo­nu­na ya­tı­rır­dı­… (2) Baş­kan­lık sa­ra­yın­da otur­maz, şah­sı­na ait fi­dan­lık­ta­ki iki göz­lü ku­lü­be­de ka­lır­dı­… (3) Ma­kam ara­ba­sı­na bin­mez, 1987 mo­de­li kü­lüs­tür VW oto­mo­bi­liy­le ge­zer­di­…

Meclis için­de ağır, se­vi­ye­siz, müs­teh­cen kü­für­ler sa­vu­ran mil­let­ve­kil­le­ri­nin ve­kil­lik­le­ri­nin dü­şü­rül­me­si ko­nu­sun­da bir ka­nun çı­kar­tı­la­maz mı?

Vekillerin si­ya­sî hür­ri­yet ko­nu­sun­da do­ku­nul­maz­lık­la­rı ol­ma­lı­dır ama ak­ça­lı iş­ler­le, yol­suz­luk­la, nü­fuz ti­ca­re­tiy­le, yüz kı­zar­tı­cı suç­lar­la il­gi­li do­ku­nul­maz­lık­la­rı ol­ma­ma­lı­dır.

Muhalif par­ti­ler son de­re­ce et­ki­li, ka­li­te­li, doğ­ru dü­rüst, cid­dî mu­ha­le­fet yap­ma­lı, ya­pa­bil­me­li­dir. Bu da ka­li­te­li ve­kil­ler­le olur.

İŞ sa­hi­bi, mü­te­ah­hit, pat­ron mil­let­ve­kil­le­ri, hiz­met­le­ri bo­yun­ca dev­let, be­le­di­ye, ka­mu iş­le­ri al­ma­ma­lı­dır.