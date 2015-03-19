Eygi: İsim verip kimseyi suçlamam ama birileri 7 Haziran’da hile yapmak isteyebilir

Vahdet gazetesi yazarı Mehmet Şevket Eygi, son günlerde tartışmaya yol açan seçim hileleleri iddialarına ilişkin olarak, "Önümüzdeki̇ seçimler bazı şahıslar ve kurumlar için bir ölüm kalım seçimi olacaktır. İsim vererek kimseyi suçlamam ama birileri hile yapmak isteyebilir" dedi. "Bunlara karşı mutlaka çok sıkı ve sağlam tedbirler alınmalıdır" diyen Eygi, "Seçimler serbest, hilesiz olmalı, oy sayımları açık seçik ve dürüst yapılmalıdır" ifadesini kullandı.
Eygi'nin Vahdet'te "Seçimlerde hile yapılabilir" başlığıyla yayımlanan (19 Mart 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:
Önümüzdeki̇ seçimler bazı şahıslar ve kurumlar için bir ölüm kalım seçimi olacaktır. İsim vererek kimseyi suçlamam ama birileri hile yapmak isteyebilir. Bunlara karşı mutlaka çok sıkı ve sağlam tedbirler alınmalıdır. Seçimler serbest, hilesiz olmalı, oy sayımları açık seçik ve dürüst yapılmalıdır.
Müslüman adaylar, seçimi kazandıkları takdirde, Meclise girebilmek için yapmaları gereken yemini uzun uzun düşünmeli ve incelemelidir. Bu yemin son derece veballi, tehlikeli, ağır, yakıcı bir yemindir.
Türkiye siyasetinin en mühim eksikliği vasıftır, kalitedir. Siyasete mutlaka kalite getirilmelidir. Hem iktidar, hem muhalefet çok kaliteli olmazsa hiçbir problemimiz, krizimiz halledilmez.
Meclis’teki her partinin, Uruguay’ın eski başkanı Mujica’ya benzer enteresan vekilleri bulunmalıdır. Mujicanın özellikleri neydi? (1) Maaşının yüzde 9’unu her ay fakirler fonuna yatırırdı… (2) Başkanlık sarayında oturmaz, şahsına ait fidanlıktaki iki gözlü kulübede kalırdı… (3) Makam arabasına binmez, 1987 modeli külüstür VW otomobiliyle gezerdi…
Meclis içinde ağır, seviyesiz, müstehcen küfürler savuran milletvekillerinin vekilliklerinin düşürülmesi konusunda bir kanun çıkartılamaz mı?
Vekillerin siyasî hürriyet konusunda dokunulmazlıkları olmalıdır ama akçalı işlerle, yolsuzlukla, nüfuz ticaretiyle, yüz kızartıcı suçlarla ilgili dokunulmazlıkları olmamalıdır.
Muhalif partiler son derece etkili, kaliteli, doğru dürüst, ciddî muhalefet yapmalı, yapabilmelidir. Bu da kaliteli vekillerle olur.
İŞ sahibi, müteahhit, patron milletvekilleri, hizmetleri boyunca devlet, belediye, kamu işleri almamalıdır.