'Çocuklar fuhuş için turistik bölgelere götürülüyor, turizm sektöründeki stajyerlere köle düzeni uygulanıyor'

Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı’nın hazırladığı “Turizm ve Seyahatte Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsü Türkiye Raporu” turizm ve seyahatte çocuğa yönelik cinsel sömürünün endişe verici düzeyde olduğunu ortaya koydu. Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hatay ve Sakarya Baroları ile Uluslararası Af Örgütü, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği’nin de aralarında bulunduğu 40 aşkın sivil toplum örgütü tarafından oluşturulan mücadele ağının raporunda, sivil toplum kuruluşu üyelerinden turizm öğrencilerine, hukukçulardan sektör yöneticilerine kadar birçok kişi ile yapılan görüşmelere yer verildi.

Antalya’da turizm sektöründe çalışanlarla yapılan görüşmelerde, Türkiye’ye ticari cinsel sömürü amacıyla yurtdışından kız çocuklarının getirildiği, bazı eğlence yerlerinde çocukların fuhuşta kullanıldığı yönünde duyumlar olduğunu öne sürdü. Sivil toplum örgütü üyesi bir kadın, yaşadığı tanıklıkları ise şöyle anlattı:

“Çocuklar, bazı otellere kimliksiz alınıyor; fuhuş yaptırdıklarına şahit oldum. Zengin adamlarla babalar arasında acenteler aracılık yapıyor. Bazı acenteler yurtdışından gelen şeyhlere, zenginlere tüm hizmeti vermek adı altında ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bakirelik yaşı eskiden 18 ile 20 yaş arası iken şimdi 8-9 yaşlarına düştü. Yazın daha fazla olmaktadır”

Çocuklara oral seks yaptırılıyor

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, raporda Ankara’da görüşülen bir hakimin bazı turizm acentaları ve otellerin yanı sıra kimi masörlerin de “hizmete aracılık” yaptığına ilişkin ifadeleri dikkat çekiyor: “Çocuklar burada anlaşıp Antalya’ya gidiyorlar. 1 hafta-15 gün fuhuş yapıp geri geliyor. Bir çocuk bir kadının evinde bu şekilde kalıyor. Cinsel sömürüde en dirençli, en güvenirliği düşük olan masörler. Çocuk çalıştığı işlerden memnun. Bilgi vermek istemiyor. Polis müşteri gibi, sonra kız inkar ediyor. Bazı masaj salonunda çoğunlukla oral seks yapılıyor. Zaman zaman cinsel birleşme oluyor.”

Köle düzeni

Görüşülen Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin yüzde 74’ü çocukların turizm ve seyahatte çocukların cinsel sömürü mağduru olduğunu düşünüyor. Otellerde ve rehberlik bürolarında stajyer olarak çalışan bazı kızlar cinsel sömürüye maruz kalıyor. Antalya’da bir otel yöneticisinin anlatımı raporda şöyle yer alıyor:

“Turizmde kalifiye elaman bulmak çok zor. Çünkü stajyer adı altında çoğu öğrenci köle gibi ya belirli bir maaşla ya da parasız otellerde çalıştırılır. Otel departman müdürleri, çalışanlar tarafından da istismara uğrayanlar oluyor. Türk stajyerlerde de aynı durum yaşanıyor. İlk defa denizi gören, çoğu farkındalığı hiç olmayan çocuklar da fuhuşta otel içinde ve dışında kullanılabiliyor. Bunu bu sektörde sürekli duyuyoruz.”

Turist tacizi

Raporda, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin de arkadaşlarının saldırı boyutunda sorunlarla karşılaştığını belirttiği kaydedildi. Raporda öğrencilerin; şefin kızların resmini çekmesi, otele gelen turistlerin taciz etmesi, staj için gidilen işletmelerde çalışanlar tarafından sözlü ve fiziksel taciz gibi sorunlarla karşılaştığı dile getiriliyor.