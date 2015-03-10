İspanya'da seks işçilerine de işsizlik maaşı

İspanya'da bir mahkeme, seks işçilerinin diğer işçilerle eşit tutulması gerektiğine ve işsizlik maaşı gibi devlet yardımlarından faydalanabileceklerine hükmetti.

Times gazetesinde yer alan habere göre, Barcelona'da görülen davaya bakan hakim Juan Augustin Maragall, seks işçilerine işverenlerinin sözleşme vermesi gerektiğini, ayrıca işverenlerin sosyal güvenlik katkı paylarını ödemekle yükümlü olduklarını belirtti.

Kararın benzer davalara emsal teşkil edeceği kaydedildi.

Davaya konu Xcenter adlı mekanın masaj salonu olarak çalıştırıldığı fakat polis tarafından basıldığında seks hizmeti verdiği ortaya çıkmıştı.

Davada iş hukuku ihlali bulunduğunu vurgulayan hakim, ayrıca kadınların haklarının da işyeri yönetimi tarafından ihlal edildiğini belirtti.

Hakim, şirkette çalıştırılan üç seks işçisinin sosyal güvenlik katkı paylarının çalışmaya başladıkları 2012 tarihinden bugüne kadar ödenmesine hükmetti.

Karar nedeniyle seks işçisi çalıştırılan tüm mekanların, işçilere sözleşme imzalatması ve sosyal güvenlik katkı payını ödemesi gerekecek.

'Ekonomik krizde seks işçisi sayısı arttı'

Seks işçiliğinin İspanya'daki hukuki statüsü ise net değil.

Seks işçiliği yasadışı olmamakla birlikte, seks işçisi çalıştırmak yasalara aykırı ve dört yıla kadar hapisle yargılanabiliyor.

Times gazetesine konuşan Seks İşçileri Derneği'nden Conxha Borrell, kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Borrell, "Biz de hizmet sektöründe çalışıyoruz. Neden diğer işçiler gibi haklarımız olmasın?" dedi.

2007'de yayımlanan bir raporda, İspanya'da yaklaşık 400 bin seks işçisinin çalıştığı belirtilmişti.

Ancak konuyla ilgili örgütler, ekonomik kriz sürecinde bu sayısının hızla yükseldiğini öne sürüyorlar.

Seks işçiliğindeki artışı önlemek için 2012 yılında Barcelona'da seks satın alanların da cezalandırılması gündeme gelmiş, sokakta pazarlık etmeye 300 euro, parayla cinsel ilişkiye girmeye 750 euro, bir okulun 200 metre yakınında parayla cinsel ilişkiye girmeye 1,500 euro ve kamusal alanda cinsel ilişkiye girmeye 3,000 euro para cezası getirilmişti.