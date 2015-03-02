Seks işçisi kadına transfobik saldırı!

Mersin’de İpek adlı trans seks işçisi, dün gece çarkta anlaştığı iki kişinin nefret saldırısına uğradı. Darp edilen ve bıçaklanan kadın, ıssız bir portakal bahçesinde ölüme terk edildi.

www.kaosgl.com'un haberine göre, Mersin’de dün gece çarkta anlaştığı iki erkeğin arabasına binen trans seks işçisi İpek, ne olduğunu anlamadan araç içerisinde darp edilmeye başlandı. Daha sonra kaçırılarak ıssız bir portakal bahçesine götürülen kadın, burada iki kişi tarafından öldüresiye dövülerek bıçaklandı. İpek’i bahçede çalışan işçiler buldu



Saldırgan 2 erkek ise İpek’i ölüme terk ederek araçla uzaklaştılar. Bahçede çalışan işçiler, sabah geldiklerinde yerde bilinci kapalı şekilde yatan trans kadını buldular.



Mersin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İpek’in durumu ciddiyetini koruyor. Vücudunun çeşitli yerlerinde darpa bağlı lezyonlar, kesici alete bağlı yaralanma, kırıklar ve ağız içinde parçalanmalar meydana gelen trans kadınla Mersin Yedi Renk LGBTİ Derneği ilgileniyor.



Soruşturma devam ederken, saldırganların kimliği henüz belirlenmedi.