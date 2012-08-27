'Seks ihtiyacım var' diyerek taksiciyi tehdit etti!

Romanya'da Luminita Perijoc isimli kadın, bindiği taksinin şoförünü bıçak zoruyla tehdit ederek sekse zorladı.

Nicolae Stan isimli taksicinin ifadesine göre, Perijoc kendisinden çantasını yukarı taşımak için yardım istedi. Genç kadının dairesine çıktıklarında ise Perijoc eline aldığı bıçakla taksiciye 'seks yapmaya ihtiyacım var eğer sevişmezsen seni bıçaklarım' diyerek tehdit etti. 3 çocuk babası taksicinin ifadesine göre genç kadın işi bittikten sonra daireden ayrıldı ve Stan'in polisi aramak için fırsatı oldu. Polis taksciyi çeşitli yerlerinde bıçak yaralarıyla bularak hastaneye kaldırdı. Luminita ise yakalanarak gözaltına alındı.