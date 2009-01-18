Yapılan araştırmalar, stres dolu olaylar öncesinde yapılan seksin heyecanı azalttığını ortaya koydu. Prof. Dr. Mehmet Öz, Sabah gazetesinde yayımlanan yazısında (18.01.09), seksin stres azaltıcı özelliklerinden bahsediyor. Öz’ün yazısı şöyle:



“Avuçlarınızı terletecek, elinizi ayağınıza dolaştıracak bir olaydan önce cinselliğin nimetlerinden yararlanın! 'Oxcytoxin' hormonu sayesinde tatmin edici bir seksin heyecandan eser bırakmayacağını göreceksiniz.



Bir konferans vereceğinizi düşündüğünüz zaman avuç içleriniz terliyor, dizleriniz ve dudaklarınız da heyecandan titriyor mu? Önceden yatakta birazcık terlemeniz, kürsüde soğuk terler dökmenizi önler! Araştırmalara göre; röportaj, tanıtım ve ameliyat gibi stres dolu olaylar öncesinde yapılan seks, heyecanı azaltıyor. Ve seksin rahatlatıcı etkisi bir hafta sürebiliyor.



Tansiyonları normal kaldı



Peki, araştırmacılar seksin stres üzerindeki etkisini nasıl ölçtü? Bir grup insan, iki hafta boyunca yaptığı günlük seks aktivitelerini bir kağıda yazdı. Ayrıca yaptıkları tanıtım öncesi ve sırasında ölçülen tansiyonlarını da not etti. Cinsel ilişki yaşayanların, yaşamayanlara oranla çok daha az stresli olduğu ve tansiyonlarının normale çok daha hızlı döndüğü saptandı. Heyecan öncesi seksten uzak duranlarda ise strese bağlı yüksek tansiyon yaşandığı belirlendi.



Oxcytocın'in marifeti



Bu küçük araştırma; tıpkı diğer araştırmalar gibi 'oxytocin' (hipofiz bezinin arka lobundan salgılanan ve süt salgılanması, rahim kaslarının kasılması gibi olaylarda rol oynayan hormonun adı) hormonuna işaret etmektedir. Bu hormon; seks sırasında salgılanır ve stresin terletici işaretlerini azaltır. Fakat hiçbir stres azaltıcı yöntem sağlığınızı tehlikeye sokmaya değmez. Bu yüzden de tatmin edici bir cinsel hayata ancak tek eşli seksle sahip olabileceğinizi unutmayın!”

