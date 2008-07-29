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Sağlık

Seks hayatınızı renklendirecek 10 öneri

İş, güç, stres, çocuklar derken, hayatın koşuşturması içinde seks hayatınızın monotonlaştığını mı fark ettiniz? İşte size cinsel hayatın

29 Temmuz 2008 03:00

İş, güç, stres, çocuklar… Hayatın koşuşturması yüzünden şu sıralar seks hayatınız monotonlaştı. İşte hem sizi, hem de partnerinizi yatakta mutlu edecek öneriler…

1. Işıkları kapatın, utanmayın

Seks yaparken üstte olmayı seviyorsunuz. Ancak sevgilinizin 'fazlalıklarınızı’ görmesini istemiyorsunuz. Çünkü bu durum sizi utandırıyor. Öyleyse ışıkları kapatın, karanlıkta ya da mum ışığında sevişin. Şunu aklınızdan asla çıkarmayın; sevişirken utanırsanız, konsantre olamazsınız ve doğal olarak zevk alamazsınız.

2. Ayakkabı alışverişine gidin
 
Hangi kadın ayakkabı almayı sevmez ki? Hele de ayakları seksi gösterenleri… Meğerse bunun bir nedeni varmış. Amerikalı tıp doktoru Daniel Amen’e göre, beyindeki haz bölgesi ile ayaklar arasında bağ var. Ayaklarınız seksi göründüğünde, hem sizin, hem de partnerinizin beyni uyarılıyor. Yani ayakkabı alışverişine birlikte gitmek, ön sevişme hissi veriyor.

3. Kıyafetlerinizi çıkarın

Amerika’daki Berkley Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre kadınların sevişme öncesi erkeklerin kıyafetini çıkarması, seksi körüklüyor. Erkeğin tenindeki ve terindeki kimyasal maddeler, kadınları uyarıyor.

4. İpleri elinize alın

Yatakta heyecanı daha da artırmak için, lider taraf siz olun. Ona ne yapması gerektiğini söyleyin, kendi isteklerinizi gerçekleştirmesini sağlayın. Bundan da asla utanmayın. Çünkü erkekler, kadınları neyin heyecanlandırdığını bilmek ister.

5. Ayakta seks

Ayakta seks yapmak, kadınların en çok zevk aldığı pozisyonlardan biri. Önerimiz; bu pozisyondan daha çok zevk alabilmek için, topuklu ayakkabı giyin. Erkeğinizle aynı boyda, hatta ondan biraz daha uzun olursanız, daha çok zevk alırsınız.

6. Fiziksel temas şart

Sevdiğiniz kişiyle yan yana otursanız bile, ona sarılın ya da elini tutun. Çünkü araştırmalara göre fiziksel temas, vücuttaki oksitosin hormonunun seviyesini artırıyor. Bu da stresi azaltıyor, bağlılık hissini artırıyor.

7. Kegel egzersizi

İdrarınızı yaparken birkaç kez tutup bırakın. Pelvik kaslarının sıkı olması rahim ile idrar torbasının sarkmasını ve istemsiz idrar kaçırmayı önlediği gibi cinsel ilişkide de çok yarar
sağlıyor. Böylece kadınlar daha kolay orgazm oluyor ve erkekler de daha fazla zevk alıyor.

8. Kahve molası

Baş başa kaldığınızda kahve için. Çünkü kahvenin içindeki kafein maddesinin cinsel gücü artırdığı, kobaylar üzerinde yapılan bir araştırmayla da kanıtlandı. Dolayısıyla ilişki öncesi bir bardak kahve içerek yapılan sohbet, sonrasında ateşli bir beraberliği getirebilir.

9. Masaj molası gibisi yok

Ayaklara, özellikle de ayak bileğinin üstün deki noktalara yapılan masaj, pelvik bölgeye giden sinirleri uyarır. Bu bölgeye parmak uçlarınızla hafif hafif bastırarak masaj yapın.

10. Yeni yerler deneyin

Sürekli seviştiğiniz yatak odasının dışına çıkmak, seks hayatınızı canlandıracaktır, buna emin olun. Salonda, mutfakta, banyoda sevişmeyi deneyin. Hatta bir otel odası kiralayıp baş başa romantik bir gece geçirin. O gece sevişmenizin daha iyi olacağını göreceksiniz.
(FORMSANTE)

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