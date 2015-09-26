Seks hayatı yaşlara göre nasıl değişir?

Genetik özellikler, yetiştirilme biçimleri, yetişilen toplum ve daha birçok faktöre bağlı olarak kişilerin cinsel hayatlarında farklılar yaşanabilse de, her şeyin olduğu gibi, seks hayatımızın da bir yaşam çizelgesi var. Cinsel olarak aktif olmakla başlayan seks hayatı, yaşla birlikte deneyime bağlı olarak renklenebilse de, zaman geçtikçe kaçınılmaz sona da yaklaşıyor.

CNN Türk'te yer alan derlemeye göre, yaşlara göre cinsel hayat şöyle ilerliyor:

20'li yaşlar

Cinsellik bu yaşlarda hayatın olmazsa olmazları arasındadır. Cinsel ilişki yaygındır. Özellikle bu yaş grubundaki kadınlarda, eğer ailelerinde cinsellikle ilgili bir rahatlık yoksa vajinusmus, erkeklerde ise boşalma bozuklukları sık görülür.

30'lu yaşlar

Bu dönem, cinsel uyarılma ve çekicilik açısından kadınların altın çağıdır. Kadınların cinsel yaşamları çok hareketlidir. Ancak genellikle bu yaşlarda çocuk sahibi olan çiftlerin cinsel yaşamları kısa bir süreliğine sekteye uğrar. Gebelik planlaması ve doğum sonrasında hem sosyal hem da hormonal bazı değişiklikler cinsel yaşamı olumsuz etkiler.

Doğumun gerçekleşmesi çiftlerde genellikle ruhsal çatışmaları alevlendirir. Emzirme döneminde prolaktin hormonunun yüksek olması kadınlarda isteksizliğe yol açar. Kadınlar, hormonal değişikliklere bağlı vajina derisindeki incelemeler yüzünden cinsel birleşme sırasında ağrılar yaşayabilir. Ancak emzirme dönemi bittikten sonra prolaktinin cinsel yaşamdan yeniden zevk almaya başlar.

40'lı yaşlar

Orgazm sıklığında azalma olmasına karşın, kadınlar bu yaşlarda daha deneyimli olurlar. Bu da psikolojik açıdan aldıkları hazzı artırır. Erkekler ise bu yaşlarda ilk uyarılma, boşalma, orgazm sonrası yeniden uyarılmayı daha iyi kontrol etmeye başlarlar. Ancak 40'lı yaşlarını süren pek çok erkek için bu dönem panikle eş anlamlıdır.

Bu dönemde hipertansiyon, damar hastalıkları, nörolojik bozukluklar, sigara, alkol gibi nedenlerle cinsellik olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle bu yaş grubundaki erkekler, seksi hayatlarının önemli bir dönüm noktası gibi düşünürler.

50 yaş sonrası

50'li yaşların ortalarında menopoza giren kadınların östrojen seviyeleri düşer, vajinal mukozaları incelir, vajinal ıslanmalarında azalmalar olur. Memelerindeki uyarılma, dikleşme azalır. Daha seyrek orgazm yaşarlar, orgazm sırasındaki doyumları kısa sürer. Ancak menopoza girmiş kadınlarda cinsel istek tamamen ortadan kaybolmaz.

Erkeklerde ise yaşlanmayla birlikte cinsel istekle ilgili testesteron hormonunda kademeli bir düşüş gözlenir.