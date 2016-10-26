Seks hakkında 15 ipucu

Seks hakkında ipucu veren en önemli şeylerden birisi, gündelik yaşamdaki temizlik alışkanlıkları...

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Utrecht Üniversitesi‘nde yapılan bir araştırmaya göre, her gün duş aldığını belirten katılımcıların yüze 68'i, 2 günde bir duş alanların yüzde 14'ü, günde bir kaç kez duş alanların yüzde 13'ü, haftada 1-2 kez duş alanların yüzde 3'ü, bu oranlardan daha az sıklıkta duş alanların yüzde 2'si düzenli bir cinsel hayata sahip.

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Bunun yanında, günde birden fazla kez duş aldığını belirtenlerin, diğerlerine göre daha az partner değiştirdiği ve genelde tek partnerli ilişkileri tercih ettikleri görüldü.

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Ankete katılanların yüzde 20'si duşa tuvaletini yapmanın normal bir şey olduğunu düşünürken, yüzde 42'si bunun kendileri için uygun olmadığını, yüzde 38'i ise yalnızca kendi banyosunda böyle bir şey yapabileceğini söyledi.

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Tek gecelik ilişki yaşadığını belirten bireylerin bu ilişkiyi genelde yurtdışı gezilerinde ya da yabancı bir partnerle yaşadıkları elde edilen sonuçlar arasında.

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Anketten çıkan bir diğer sonuca göre, sayısal eğitimi almış bireylerin evlilik öncesi ilişkiye en sıcak bakan grup olduğu, eğitim alanındakilerin ise evlilik öncesi ilişkiden en çok kaçınan grup olduğu görüldü.

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“Partnerinizi aldattınız mı?” sorusuna “Evet” diyen erkeklerin oranı yüzde 47'ye ulaşırken kadınlarda bu oran yüzde 33. “Hayır, hiçbir zaman yapmam” diyenlerin oranı kadınlarda yüzde 57, erkeklerde yüzde 38.

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Cinsel birliktelikte korunma yöntemlerini kullanma, yaş arttıkça azalan bir durum. Korunma yöntemlerini en yoğun kullanan yaş grubu 15 – 18 yaş aralığı. 31-40 yaş grubunun yüzde 21'i, 15 yaş altındaki bireylerin yüzde 22'si, 40 yaş ve üzeri grubununsa yüzde 40'ı cinsel birliktelik sırasında korunma yöntemi kullanmadığını belirtti.

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Yapılan ankete göre katılımcılardan ilk cinsel deneyimini 18 yaş ve altında yaşayanlar yüzde 49, 19-22 yaş aralığında yaşayanlar yüzde 21, 23-25 yaş aralığında yaşayanlar yüzde 2, 26 yaş ve sonrasında yaşayanlar ise yüzde 1 oranında. Ankete katılanların yüzde 27'si ise henüz cinsel ilişki yaşamamış.

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Cinsel ilişki sonunda orgazm olan kadınların yüzde 67'si, uzun bir sevişme sonrasında orgazma ulaştıklarını belirtiyor. Ön sevişmenin ortalama süresi ise yaklaşık 10 ile 20 dk. arasında.

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Anket sonucunda eğitim seviyesi daha yüksek olan bireylerin, tek gecelik ilişkilere daha fazla eğilim gösterdikleri görüldü. Özellikle matematik alanından mezun olan bireylerde tek gecelik ilişki yaşama alışkanlığı yüzde 68 oranıyla en yüksekken, Bilgisayar mühendislerinin yüzde 66'sı hayatlarında hiç tek gecelik ilişki yaşamadığını belirten ve tek gecelik ilişki konusunda en çekimser olan grup.

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Utrecht Üniversitesi‘nde yapılan bir araştırmaya göre Türk erkeklerinin ilişki süresi, başından sonuna 3 dakika 7 saniye sürüyor. Bu, uzmanlara göre yumurta haşlamaktan daha kısa bir süre. En uzun süreyse İngiliz erkeklerinin: 7 dakika 36 saniye. Çalışmada ayrıca ABD'li erkeklerin 7 dakika, İspanyolların 5 dakika 8 saniye, Hollandalıların ise 5 dakika 1 saniyede boşaldığı belirlendi.

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Orgazm öncesi geçen süre, 1-20 dakika aralığında değişiyor. Kadınların yüzde 33'ü ve erkeklerin yüzde 12'si “istediğim kadar” cevabını veriyor.

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“Bir haftada en fazla kaç ilişki partneriniz oldu?” sorusuna her iki cins de yüzde 45'le “Bir tane” cevabını veriyor. “Kaç ilişki partneriniz oldu?” sorusuna “Beşten fazla” diyen erkeklerin oranı yüzde 44. “Hiç ilişki partnerim olmadı” diyenlerde kadınların oranı yüzde 22, erkeklerinse yüzde 18…

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Ankete katılan 50.915 kişinin 9.719'u kadın. Kadın katılımcılar, birlikte oldukları kişi sayısını söylerken gerçek rakamların altında sayı belirtirken, erkeklerin bu rakamı abartarak söylediği görülmüş.

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Ankete katılanların yüzde 47'si haftada en az bir kez porno izliyor.