Sekiz yıl aradan sonra yine AC/DC

Avustralyalı hard-rock grubu AC/DC, resmi sitelerinde yeni albümlerinin ekim ayı içerisinde raflarda olacağını açıkladılar."Black Ice" ismiyle çıkacak olan albüm Columbia Records etiketiyle piyasaya sürülecek.Öncelikle "Runaway Train" adında bir single ile şarkılarını duyuracak grup ,gelecek günlerde turneleriyle ilgili haberler vermeye devam edecek.AC/DC Angus and Malcolm Young kardeşler tarafından 1973 yılında Sydney'de kurulmuş Avustralyalı bir hard rock grubudur. Her ne kadar grup hard rock ve heavy metalin öncülerinden kabul edilse de grup üyeleri yaptıkları müziği rock and roll olarak tanımlamaktadır.Grubun ilk albümü High Voltage 1975 yılında yayımlandı. Kadroda ilk değişiklik 1977 yılında basçı Mark Evans'ın yerine Cliff Williams'ın gelmesiyle yaşandı. 1979 yılında grup büyük başarı sağlayan Highway to Hell albümünü yayımladı. 19 Şubat 1980 günü grubun solisti ve bestecilerinden Bon Scott yüksek miktarda alkol aldıktan sonra öldü. Grup kısa bir süre müziği bırakmayı düşündüyse de sonunda Scott'ın yerine Geordie grubundan Brian Johnson'ı kadrosuna katarak yoluna devam etti. Aynı yıl grup bugüne kadar en fazla satış yapan Back in Black albümünü yayımladı.Grubun bir sonraki albümü 'For Those About to Rock We Salute You' da büyük başarı sağladı ve grup bu albümle ilk defa ABD'de bir numaraya yükseldi. Grubun popülaritesi 1983 yılında davulcu Phil Rudd'ın gruptan ayrılmasının ardından azalmaya başladı. 1990 yılında çıkan 'The Razors Edge' albümüne kadar grubun albüm satışları düştü. Phil Rudd 1994 yılında gruba döndü ve 1995 yılında çıkan Ballbreaker albümünde yer aldı. 2000 yılında 'Stiff Upper Lip' piyasaya çıktı ve eleştirmenler tarafından beğenildi.AC/DC bugüne kadar 69 milyonu ABD'de olmak üzere dünya çapında 200 milyonun üzerinde albüm satmıştır. Back in Black albümünün dünya çapında 42 milyon sattığı tahmin edilmektedir. Albüm ABD'de 22 milyon adet satarak bu ülkede en fazla satış yapan beşinci albüm olmuştur. AC/DC VH1 müzik kanalının "Hard Rock'ın en büyük 100 sanatçısı" sıralamasından dördüncü sırada ve MTV'nin "Tüm zamanların en büyük heavy metal grupları" listesinde de yedinci sırada yer almıştır. 2004 yılında ise grup "Tüm zamanların en büyük 100 sanatçıları" listesinde 72. sırada yer almıştır.