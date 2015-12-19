Seki’nin faaliyet kapsamında dizide oynamasına izin veren bakanlık, Dündar belgeseline izin vermedi!

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hüküm giyen Deniz Seki'nin hükümete yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Yayın'ın bünyesindeki ATV kanalında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alması üzerine tutuklu gazeteci Can Dündar ile ilgili bir belgesel çekmek istediğini söylemişti. Semercioğlu'nun talebini CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı Adalet Bakanlığı'na resmi olarak sordu ve bakanlıktan "cezaları kesinleşmemiş tutukluların dizi, film, belgesel ve haber çalışmalarında yayınlanmak üzere çekimlerinin yapılabilmesi uygun görülmemektedir" cevabını aldı. Konuyu Hürriyet'teki köşesine taşıyan Semercioğlu, "Umarım 'Can Dündar hüküm giyse izin verilir mi' sorusunu test etme şansımız olmaz" dedi.

Hürriyet'te bugün (19 Aralık 2015) yayımlanan Cengiz Semercioğlu'nun "Adalet Bakanlığı, "İçerdeki Can Dündar" belgeseline izin vermedi..." başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Adalet Bakanlığı, "İçerdeki Can Dündar" belgeseline izin vermedi...

Deniz Seki'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynamasına itiraz etmiş, "Ben de Can Dündar ve Erdem Gül'le Silivri'de belgesel çekmek istiyorum, izin çıkar mı acaba" diye sormuştum...

10 gün önce CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı benim bu talebimi Adalet Bakanlığı’na resmi olarak soracağını ve izin başvurusunda bulunacağını söyledi...



“Ne güzel olur” deyince başvurdu Yarayıcı, yanıtımızı önceki gün aldık...

“Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklular her türlü eğitim, öğretim ve sosyal kültürel faaliyetlere katılabilmektedirler.

Ancak cezaları kesinleşmemiş tutukluların film, dizi, belgesel, haber çalışmalarında yayınlanmak üzere çekimlerinin yapılabilmesine izin verilmesi uygun görülmemektedir. Bu yüzden talebiniz uygun görülmemiştir” dedi Adalet Bakanlığı bize...

Adalet Bakanlığı, Deniz Seki’yle ilgili açıklamasında da “Tutuklulara değil hükümlülere izin verildiğini” söylemişti...

Umarım meslektaşlarımız en kısa sırada özgürlüklerine kavuşur da, “Can Dündar hüküm giyse izin verilir mi” sorusunu hiçbir zaman test etme şansımız olmaz...

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