Deniz Seki: Mahkumların sesi olmak için dizide oynadım

13 aydır tutuklu bulunan sanatçı Deniz Seki, Atv'nin dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' için kamera karşısına geçti. Seki'ye Meryem Çakırbeyli rolünü canlandıran Deniz Çakır eşlik etti.

Radikal'in haberine göre, cezaevindeyken dizi filmde rol almasıyla tartışmalara yol açan Seki'den konuyla ilgili: "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı kabul etmemin tek nedeni mahkumların sesi olmak için" dedi.



"Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'ı kabul etmemin tek nedeni mahkumların sesi olmak için. Burada yardıma muhtaç insanlar var. Onların sesi olmak için. Cezaevlerinde çok kimsesiz, durumu iyi olmayan, görüşçüsü gelmeyen kader mahkumları var. Dizide diyaloglarım da hep bunların üzerine. Proje geldiğinde çok duygulandım. İzin almalarına çok şaşırdım. Güzel bir ekip, inanılmaz bir oyuncu kadrosu. Tüm ekibe tek tek teşekkür ediyorum. 2 gün boyunca kendimi özgür hissettim. Ne zaman çekim ekibi gitti koğuşa geri döndüm mahkum Deniz oldum."