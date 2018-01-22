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Ekonomi

Şekerbank: Dolar/TL'de yıl sonu beklentimiz 4.06

"Enflasyonda bir dönem baz etkisiyle yavaşlama olacak ama mayısta beklentimiz tekrar çift haneye gelmesi"

22 Ocak 2018 20:46

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’nın ekonomiye çok etkisi olmayacağı öngörüsünde bulunan Şekerbank Başekonomisti Gülay Elif Girgin, yıl sonu için dolar/TL beklentisini 4.06 olarak açıkladı.

Bloomberg HT'ye konuk olan Girgin, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak, "Konuşulan ve planlanan şey; operasyonun kısa vadeli olması. Şu ana kadar uluslararası kamuoyundan da ciddi bir tepki alınmadı. O anlamda çok fazla etkisi olacağını düşünmüyorum. Ama takip edilmeli” yorumunda bulundu.

"Enflasyon, mayısta çift haneyi görecek"

Merkez Bankası'nın son toplantısında enflasyon konusunda yapılan açıklamaları olumlu bulduğunu belirten Girgin, "Enflasyonda bir dönem baz etkisiyle yavaşlama olacak ama mayısta beklentimiz tekrar çift haneye gelmesi" dedi. Enflasyonun yıl sonunda minimum yüzde 8.5 seviyesine inebileceğini öngören Girgin çift hane ihtimalinin hala yüksek olduğuna da dikkat çekti. Girgin TL'nin bu yıl geçen sene kadar yüksek baskı altında olmayacağını, yıl sonu beklentilerinin 4.06 seviyesi olduğunu kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de bugünkü konuşmasında Afrin operasyonunun ekonomiye yansımasının son derece sınırlı olduğunu belirtmiş ve "Bütçemiz güçlü, mali alanımız çok. Yatırımcılarımız rahat olsun etki sınırlı kalacak; kısa sürecek bir operasyon ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde terör riskini azaltacaktır" ifadesini kullanmıştı.

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