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'Zeytin Dalı' harekâtı, piyasaları da etkiledi; Euro rekor kırdı, dolar yükseliyor

Euro daha sonra 4,68 seviyesine geriledi

22 Ocak 2018 15:50

Dolar,  Afrin'e düzenlenen operasyonun etkisiyle yükseldi. Euro da 4.7262 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirmiş olduğu askeri operasyona ve ABD hükümetinin 20 Ocak'ta resmen kapanmasına bağlı olarak dolar yükselişe geçti. Dolar, uluslararası piyasalarda 3.85 seviyesinin üzerine kadar yükseldikten sonra gerileyerek 3.82 seviyesinde dengelendi.

Euro ise uluslararası piyasalarının açılmasıyla oluşan ilk fiyatlarda 4.70 seviyesinde hareket etti. Sonrasında yükselişini sürdürerek 4.7262 seviyesini gören Euro tüm zamanların rekorunu kırdı. Euro daha sonra 4,68 seviyesine geriledi.

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