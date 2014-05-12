Şeker Portakalı kitabı beyaz perdede

Türkiye’de en son geçen sene, öğrencilere okuması için veren öğretmene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma açıldığı için gündeme gelen, Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un yazdığı ‘Şeker Protakalı’ kitabı beyaz perdede. Brezilya yapımı filmin yönetmenliğini Marcos Bernstein, başrollerini ise João Guilherme Ávila ile José de Abreu üstleniyor.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, bugüne dek 16 dile çevrilen, dünyanın en çok okunan çocuk romanlarından “Şeker Portakalı”, “günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü”. Çok yoksul bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen, dokuz yaşında yüzme öğrenirken bir gün yüzme şampiyonu olmanın hayalini kuran Vasconcelos’un çocukluğundan izler taşıyan roman, yaşamın beklenmedik değişimleri karşısında büyük sarsıntılar yaşayan küçük Zeze’nin başından geçenleri anlatıyor. Vasconcelos, tam on iki günde yazdığı bu romanı hakkında “yirmi yıldan fazla bir zaman yüreğinde taşıdığını” demişti.

Romanın başkahramanı Zeze’nin büyüdükçe yaşadığı serüvenler, Can Çocuk Yayınları’nca basılan, yazarın “Güneşi Uyandıralım” ve “Delifişek” adlı romanlarında anlatılıyor.