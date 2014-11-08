Şeker pancarından 'kan' üretmek mümkün mü?

İsveçli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma şeker pancarında bulunan bir proteinin insanlardaki hemoglobine çok benzediğini ortaya koydu. Buna göre şeker pancarında kan üretilebilir.

İsveç'te bulunan Lund Üniversitesi'nden bilim insanları, kanda akciğerden dokulara oksijen taşıyan hemoglobin adlı proteinin şeker pancarında bulunan bir proteinle yüzde 50-60'a kadar benzeştiğini belirledi.

Kan bağışı konusundaki eksikliklere dikkati çeken araştırmacılar, kanser ya da lösemi hastaları gibi uzun süre tedavi görmesi gerekenlerin ihtiyaçlarının şeker pancarı sayesinde giderilebileceğini vurguladı.

Plant & Cell Physiology’ dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, daha önce de bazı bitkilerin hemoglobine yakın proteinler ürettiği saptanmıştı ancak ilk kez şeker pancarındaki proteinin hemoglobine bu kadar benzediği belirlendi.

Bilim insanları, etkisini test etmek için bitkisel proteini domuzlar üzerinde deneyecekler. Deneyler başarılı olursa 3 sene sonra klinik testlere başlanacak.