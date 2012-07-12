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Sağlık

Şeker ilacı beyne iyi mi geliyor?

Araştırmaya göre, metformin, belirli genleri devreye sokarak, PKC-CBP reaksiyon zincirini faaliyete geçiriyor ve böylece hücre içerisinde biyokimyasal bir tepkime zinciri başlıyor

12 Temmuz 2012 14:11

Şeker hastalığında kullanılan ilacın beyin hücrelerini geliştirdiği ortaya çıktı. Kanadalı bilim insanları, sonuçları Cell Stem Cell dergisinde yayımlanan araştırmada, metformin verilen farelerin beyninde yeni sinir hücresi oluşumunun arttığını gördü.

Araştırmaya göre, metformin, belirli genleri devreye sokarak, PKC-CBP reaksiyon zincirini faaliyete geçiriyor ve böylece hücre içerisinde biyokimyasal bir tepkime zinciri başlıyor. Bunun sonucunda da beyindeki kök hücreler, çalışır durumdaki sinir hücrelerine dönüşüyor.

 

Unutkanlık sorunu azaltılabilir

 

Farelerin labirent deneylerinde de daha başarılı olduğunu bildiren bilim adamları, metforminin ölen beyin hücrelerinin yerine geçmeleri için kök hücreleri uyararak, Alzheimerli hastaların unutkanlık sorununu azaltabileceğini tahmin ediyor. (Star)

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