Şeker detoksu nasıl yapılır?

Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu 7 maddede şeker detoksunun nasıl yapılacağını yazdı.
Buna göre Müftüoğlu'nun şeker deteoksu önerileri şöyle:
1-Uykusuz kalmayın. Uykusuzluk şekerli besinlere yöneltir.
2- Protein zengini bir kahvaltı yapın. Tok tutar, şeker ihtiyacını azaltır.
3- Çaya, kahveye şeker atmayın. En etkili şeker detoksu budur.
4- Nişasta zengini besinlerden uzak durun. Özelllikle unlu besinlere dikkat edin.
5- Alkolün dozunu kaçırmayın. Alkol de bir çeşit şeker, hatta süper şekerdir.
6- Çok sık yemeyin, ara öğünlerinizi azaltın. Sık yemek şeker yeme ataklarını tetikler.
7- Meyveyi azaltın ve yarı olgun olanını tercih edin. Çok tatlı meyvede şeker detoksunu engeller.