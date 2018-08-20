Şeker detoksu nasıl yapılır?

Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu 7 maddede şeker detoksunun nasıl yapılacağını yazdı.

Buna göre Müftüoğlu'nun şeker deteoksu önerileri şöyle:

1-Uykusuz kalmayın. Uykusuzluk şekerli besinlere yöneltir.

2- Protein zengini bir kahvaltı yapın. Tok tutar, şeker ihtiyacını azaltır.

3- Çaya, kahveye şeker atmayın. En etkili şeker detoksu budur.

4- Nişasta zengini besinlerden uzak durun. Özelllikle unlu besinlere dikkat edin.

5- Alkolün dozunu kaçırmayın. Alkol de bir çeşit şeker, hatta süper şekerdir.

6- Çok sık yemeyin, ara öğünlerinizi azaltın. Sık yemek şeker yeme ataklarını tetikler.

7- Meyveyi azaltın ve yarı olgun olanını tercih edin. Çok tatlı meyvede şeker detoksunu engeller.