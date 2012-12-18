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Sağlık

Şeker bağımlılık mı yapıyor?

Alman sağlık yetkililerinin, günlük enerji ihtiyacının en fazla yüzde 10'unun şekerle karşılanmasını tavsiye etmesine rağmen, uzmanlar, şeker miktarı konusunda kesin bir sınır belirleyebilmiş değil

18 Aralık 2012 20:44

Günlük rutinin bir parçası olan tatlı atıştırmalıkların, yapılan araştırmalar neticesinde bağımlılık yarattığı ileri sürüldü. Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada,  Fransız araştırmacılar şekerin, kokain, nikotin ve alkol kadar bağımlılık yaptığı sonucuna ulaştı.

Geçen yıl Frank Lipman'ın şeker bağımlılığı ve ondan kurtulma üzerine yazdığı bir makale Huffington Post gazetesinde yayımlanmıştı.

Lipman'ın yazdıkları, şeker bağımlılığı üzerine büyük tartışmalara yol açmıştı.

Lipman, şeker arzusunun, başlangıçta anne sütündeki şekerle ve sonra da ebeveynlerin çocukları teselli etmek ya da ödüllendirmek için şekeri kullanmasıyla tetiklendiğini belirtti.

Yetişkinlikte ise, şekerin enerji verdiği ve ruh haline iyi geldiği düşünülüyor.

2007 yılında fareler üzerinde yapılan bir araştırmada, önlerine sakkarinle tatlandırılmış ve içine kokain katılmış iki farklı su konulan ve şekeri insanlar kadar sevdiği bilinen farelerin yüzde 94'ünün tatlı suyu seçtiği görüldü. Bu deneyin ardından Fransız araştırmacılar şekerin, kokain, nikotin ve alkol kadar bağımlılık yaptığı sonucuna ulaştı.

 

'Bağımlılık değil alışkanlık'

 

Almanya'nın Mannheim kentinde Falk Kiefer isimli ve bağımlılık konusunda uzmanlaşmış bir profesör, bu araştırmanın tersine, şeker bağımlılığı diye bir şeyin olmadığını ileri sürdü.

Kiefer'e, ikisinin de beynin aynı bölgesine etki ediyor olsa da, gıdalara duyulan isteğin, eroin bağımlılığına eşit bir bağımlılık olarak düşünülemeceği yönünde.

İnsanların kokaine veya psikotrop ilaçlara duyduğu türden bir bağımlılığın çikolata ile gelişmeyeceğini düşünen Sven-David Mueller, "çikolatanın alışkanlık yapabilecek pozitif bir tattan ibaret" olduğunu dile getirdi.

Mueller, bunun sebebini, "tatlı gıdaların kolay sindirilebilir olması ve tehlike içermemesi" olarak ifade etti. Uzman, şeker tüketiminin tamamen tehlikeli olduğunu ortaya koyan bir araştırmanın da mevcut olmadığını savundu.

Kiefer ve Mueller, aşırı şeker alımının aşırı kiloluluk gibi diğer risk faktörleriyle ilişkili olduğunda da hemfikir. Uzmanlar, bunun da diyabete, eklem rahatsızlıklarına, kalp problemlerine ve yüksek tansiyona yol açabileceğine dikkat çekti.

Alman sağlık yetkililerinin, günlük enerji ihtiyacının en fazla yüzde 10'unun şekerle karşılanmasını tavsiye etmesine rağmen, uzmanlar tüketilmesi gereken şeker miktarı konusunda kesin bir sınır belirleyebilmiş değil. Fakat normal yetişkin bir kadının günde 50 gramdan fazla şeker tüketmemesi önerildi.

(Deutsche Welle Türkçe)

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