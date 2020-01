Seinfeld yıldızı, meme kanseri olduğunu açıkladı

Çeviri: Gonca Tokyol

Seinfeld dizisindeki rolüyle kendisini sevdiren Emmy ödüllü yıldız Julia Louis-Dreyfus, perşembe günü yaptığı açıklamada, meme kanseriyle mücadele ettiğini söyledi. Sosyal medya platformlarında kısa bir açıklama yapan Dreyfus, “Her 8 kadından biri meme kanseri. Bugün, ben de onlardan biriyim” ifadelerini kullandı.

