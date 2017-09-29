Yaşam
Seinfeld yıldızı, meme kanseri olduğunu açıkladı
Dreyfus, herkes için sağlık hizmeti çağrısında bulundu
Çeviri: Gonca Tokyol
Seinfeld dizisindeki rolüyle kendisini sevdiren Emmy ödüllü yıldız Julia Louis-Dreyfus, perşembe günü yaptığı açıklamada, meme kanseriyle mücadele ettiğini söyledi. Sosyal medya platformlarında kısa bir açıklama yapan Dreyfus, “Her 8 kadından biri meme kanseri. Bugün, ben de onlardan biriyim” ifadelerini kullandı.
","articleSection":"Yaşam","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-09-29T01:39:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/seinfeld-yildizi-meme-kanseri-oldugunu-acikladi,452278","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/seinfeld-yildizi-meme-kanseri-oldugunu-acikladi,452278"}]