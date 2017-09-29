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Yaşam

Seinfeld yıldızı, meme kanseri olduğunu açıkladı

Dreyfus, herkes için sağlık hizmeti çağrısında bulundu

29 Eylül 2017 01:39

Çeviri: Gonca Tokyol

Seinfeld dizisindeki rolüyle kendisini sevdiren Emmy ödüllü yıldız Julia Louis-Dreyfus, perşembe günü yaptığı açıklamada, meme kanseriyle mücadele ettiğini söyledi. Sosyal medya platformlarında kısa bir açıklama yapan Dreyfus, “Her 8 kadından biri meme kanseri. Bugün, ben de onlardan biriyim” ifadelerini kullandı.

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