Şehzade Mustafa bir hafta içinde 'idam edilecek'

Rekorlar kıran ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde, Mehmet Günsür'ün canlandırdığı Şehzade Mustafa'nın ölüm tarihi belli oldu; Berrak Tüzünataç da diziden ayrılıyor.
Muhteşem yüzyıl'da Şehzade Mustafa'yı canlandıran Mehmet Günsür tarihteki akış nedeniyle babası Kanuni'nin emriyle boğularak öldürülüyor. Buna göre, ölüm sahnesi 1 hafta sonra çekilecek. İdam sahnesi, dizinin Ocak sonundaki bölümünde izleyicilerle buluşacak.
'Şehzade Mustafa'nın eşi Mihrünissa Sultan'ı canlandıran Berrak Tüzünataç da, Mehmet Günsür'le birlikte diziden ayrılacak.