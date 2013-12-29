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Şehzade Mustafa bir hafta içinde 'idam edilecek'

Muhteşem Yüzyıl'daki Şehzade Mustafa karakteri gelecek hafta idam edilecek. Bölüm, Ocak sonunda ekranlara gelecek

29 Aralık 2013 12:43

Rekorlar kıran ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde, Mehmet Günsür'ün canlandırdığı Şehzade Mustafa'nın ölüm tarihi belli oldu; Berrak Tüzünataç da diziden ayrılıyor.

Muhteşem yüzyıl'da Şehzade Mustafa'yı canlandıran Mehmet Günsür tarihteki akış nedeniyle babası Kanuni'nin emriyle boğularak öldürülüyor. Buna göre, ölüm sahnesi 1 hafta sonra çekilecek.  İdam sahnesi, dizinin Ocak sonundaki bölümünde izleyicilerle buluşacak.

'Şehzade Mustafa'nın eşi Mihrünissa Sultan'ı canlandıran Berrak Tüzünataç da, Mehmet Günsür'le birlikte diziden ayrılacak.

 

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