Şehrin müziği Mono Festival ile kumsala taşınıyor

Dört farklı sahnenin kurulacağı Mono Festival, Gogol Bordello ve Metric gibi dünyaca ünlü sanatçıları 30 Haziran'da Solar Beach'te ağırlayacak.

Mono Nedir?

30'a yakın yerli ve yabancı sanatçı, dansetmek, DJ performansları, deniz, enerji, dubstep, kum, güneş, heyecan, electronica, tuzlu ten, ayışığı, en sevdiğin t-shirt, indie pop, temiz hava, chillwave, kahkahalar, şehirden uzak, şehrin içinde, punk, en sevdiğin gruplar, kafayı boşaltmak, gündüz sıcağı, shoegaze, salınmak, unutulmayacak anılar, lounge, akşam esintisi, brit pop, yan gelip yatmak, arkadaşlar, tatil, yemek, daha fazla müzik, indie, çıplak ayaklarla yere basmak, zıplamak, UK garage, yakıcı güneş, keşfetmek, ıslak saç, caz, yenilenmek ve seneye bir daha olmasını istemek..

Daha Detaylı

30 Haziran Cumartesi günü Solar Beach'te gerçekleşecek olan Mono Festival'de müzik dünyasının yenilikçi ve farklı tarzlarıyla dikkat çeken yerli ve yabancı isimleri, gündüz saatlerinden itibaren sahne alacak.

Güneşi, denizi ve kumsalı müzikle birleştiren ve aynı zamanda şehre taşıyan tek festival olan Mono, bu yaz unutulmayacak bir program ile müzikseverlerin karşısında olacak.

30 Haziran Cumartesi günü kapılarını sabah 10:00'da açacak olan Mono Festival'de 4 farklı sahne yer alıyor. Yerli ve yabancı grupların gün boyu sahne alacağı bu festivalde DJ'ler de festivalin enerjisini doruğa taşıyacak;

Mono Ana sahnesi: Indie Pop / rock, alternatif, punk gibi günümüz hit müzik türlerinden dünyaca ünlü sanatçılar ağırlanacak.

Burn Electronica & Dubstep Sahnesi: Müzik piyasasının son dönemlerde parlayan yıldızı haline gelen dubstep'in profesyonelleri bu sahnede buluşacak.

Beach Bums: Reggae, lounge, chillwave ve indie parçaları ünlü DJ'ler tarafından günün erken saatlerinden itiabren plaj sahnesinde dinlemek mümkün olacak.

Dinamo Lounge: Şehrin sesi Dinamo FM DJ'leri ve prodüktörleri tüm festival boyunca Dinamo Lounge'da sahne alacak.

Yabancı Sanatçılar: Gogol Bordello, Metric, The Horrors, Oh Land, Com Truise, Night Slugs

Yerli Sanatçılar: Agent Orange, Barış Bergiten, Büber, Cervus, Club Bangkok, Dancing Birds Feel The Beat, Evrim Tüfekçioğlu (DearHead), Discolog, DJ Çağrı, Doğukan İres, (((emre))), Grup Ses Beats Kaan Düzarat, Mabbas, Muzo B, Radyo Babylon Soundsystem, Ras Memo, Rashit, Shangri-La Soundsystem, Style-ist, The Ringo Jets, Tutan, Yakuza, Yesh! Me Lady.