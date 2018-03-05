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Yaşam

Şehri tanıtmak amacıyla öğrencilere dağıtılan kitap 'uygunsuz içerik' gerekçesiyle toplatıldı

Kayseri'de öğrencilere dağıtılması planlanan, Abdullah Ayata'nın yazdığı ‘Bohçadaki Sırlar' kitabı, içinde uygunsuz ifadeler bulunduğu için valilik kararıyla iki ilçede toplatıldı

05 Mart 2018 22:37

Kayseri Valiliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı İşbirliği ile gerçekleştirilen 'Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm' projesi kapsamında okullarda öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan Abdullah Ayata’nın 'Sırlar Bohçası' adlı kitabı, içeriğindeki uygunsuz ifadeler nedeniyle tepkilere neden oldu. İki ilçede dağıtılan kitap, tepkiler üzerine Valilik kararıyla toplatıldı.

Konuyla ilgili Valilik, inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıklayarak, "Bazı haberkaynaklarında, ilimizde başlatılan 'Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm' projesi kapsamında okullarımıza dağıtılması planlanan ancak kitap içeriğindeki bazı ifadelerin öğrencilere uygun olmadığı haberinin medyada yer alması üzerine dağıtımı yapılan az sayıda kitap toplatılmıştır. Valiliğimizce konuyla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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