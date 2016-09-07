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Medya

Şehrazat’tan Acun Ilıcalı'ya dava

Şehrazat, 5 bin lira maddi, 10 bin lira manevi olmak üzere toplam 15 bin lira tazminat talep etti

07 Eylül 2016 13:51

Söz yazarı Şehrazat, şarkılarını programlarında izinsiz yayınladığı iddiasıyla Acun Ilıcalı, Acun Medya ve TV8 kanalına tazminat davası açtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açan Şehrazat’ın avukatı Sadettin Dayıoğlu, “Yarışmacılar detone olarak şarkıyı müvekkilimin arzu etmediği şekilde seslendirmiştir. Bu da müvekkilimi derinden üzmüştür” dedi.

Şehrazat, 5 bin lira maddi, 10 bin lira manevi olmak üzere toplam 15 bin lira tazminat talep etti. 

 

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