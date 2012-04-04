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'Şehitlik meselesi, maaşınızı alın cinayetleri de konuşmayın demek'

Filiz Ali, 64 yıl önce öldürülen babası Sabahattin Ali'yle ilgili taleplerini açıkladı

04 Nisan 2012 15:59

 

Türkiye’nin ilk faili meçhul cinayetinin kurbanı yazar Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali, “sivil şehitlik” tartışmalarına ilişkin "Mesele bu şekilde hayatlarını kaybetmiş olan insanlara şehitlik maaşı bağlamak değildir. Esas mesele bu insanların nasıl ve neden öldürüldüklerinin ortaya çıkması" değerlendirmesini yaptı.
 
Ali bu açıklamaları A Haber’de Selin Ongun’un sunduğu “Bi Sormak Lazım” programında yaptı. İşte o açıklamalar:
 

'Adaletin yerini bulmasını istiyorum'

 
Ali, kendisini hafifletecek tek şeyin gerçeği bilmek olduğunu söyledi ve ekledi: “Nasıl öldürüldü, niye ve neden bunca sene üstü kapatıldı, açıklanmadı? Beni ne rahatlatır? Tabi ki adaletin yerini bulması. Birilerinin çıkıp bu cinayeti şu kişiler karar verdiler ya da tesadüfen oldu, kusura bakma demesi.”
 
Babasının öldürüldükten sonra üzerindeki eşyaların ailesine verilmediğini hatırlatan Filiz Ali bu konuda dava açabileceğini söyledi. Ali, “Kime dava açacağımı bir öğrensem. Hala babamın eşyalarını geri istiyorum. Ben şu fotoğraftaki eşyaları istiyorum. Resimlerim, annemin resimleri, fotoğraflar, traş makinesi, gözlüğü, gömleği. Hepsini istiyorum. Aradan 64 sene geçti. Onların fotoğrafta kalması beni üzüyor. Bu tabi ki detay. Ama bu insanın hayatını almak detay değil. Bu insanın bir defin belgesi yok mudur? En tanınmış şairlerinden biri. Başka bir ülkede olsa heralde daha farklı davranılırdı.” diye konuştu.
 

'Kılıçdaroğlu beni arayarak üzüntüsünü bildirdi'

 
Filiz Ali, Sabahattin Ali cinayetiyle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da kendisini telefonla aradığını açıkladı. Ali, “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu son derece nazik bir şekilde telefonla aradı. Üzüntüsünü bildirdi. Benim için bu çok önemli. Bir siyasetçinin, CHP Genel Başkanı’nın böyle bir duyarlılıkta bulunması benim için önemli. Devletin sadece CHP’den ibaret olmadığını düşünelim. Bu devletin arşivleri var. Devletin sakladığı gerçekler var. Saklanan gerçeklerin ortaya çıkmasını bekliyoruz.” dedi.
 

'Esas mesele şehit maaşı değil, gerçeklerin ortaya çıkması'

 
“Sivil şehitlik” tartışmalarına da değinen Filiz Ali, tek taleplerinin şehit maaşı değil, gerçekleri bilmek olduğunu kaydetti. Ali, “Şehit meselesi üzerinde farklı düşünüyorum Esas mesele bu şekilde hayatlarını kaybetmiş olan insanlara şehitlik maaşı bağlamak değildir. Esas mesele bu insanların nasıl ve neden öldürüldüklerinin ortaya çıkması. Yoksa maaş bağlanması oturun oturduğunuz yerde, fazla da konuşmayın demektir. Bize bu çok önceden de söylendi.” ifadelerini kullandı.

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