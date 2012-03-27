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Kültür-Sanat

Sabahattin Ali'nin hayatı belgesel oldu

Sabahattin Ali'nin hayat hikayesini konu alan 'Sabah Yıldızı' adlı belgesel tamamlandı

27 Mart 2012 15:33

Sabahattin Ali'nin hayatını konu alan 'Sabah Yıldızı' adlı belgeselin galası, 2 Nisan'da CRR Konser Salonu'nda yapılacak.
 
'Kürk Mantolu Madonna', 'Kuyucaklı Yusuf' gibi romanlarıyla Türkiye edebiyatının en büyük isimlerinden olan Sabahattin Ali'nin hayat hikayesini konu alan 'Sabah Yıldızı' adlı belgesel tamamlandı.

Yapımcılığını Sinemanus Prodüksiyon, yönetmenliğini de Metin Avdaç'ın üstlendiği, hazırlıkları ve çekimi yaklaşık 2 yıl süren belgeselin galası, Sabahattin Ali'nin 64. ölüm yıl dönümü olan 2 Nisan Pazartesi günü CRR Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali ve yakın arkadaşlarının da katılacağı film gösterimi öncesinde Işık Yenersu ve Rutkay Aziz, şairin şiirlerini okuyacak.

Yaşamı boyunca sürgünler, demir parmaklıklar gören Sabahattin Ali, 1948 yılında Türkiye’den kaçmaya çalışırken öldürülmüş, cesedi ise aylar sonra Bulgar sınırına yakın bir ormanda bulunmuştu.

 

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Sabahattin AliKürk Mantolu MadonnaKuyucaklı Yusuf

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