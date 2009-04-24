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Yaşam

Şehit yüzbaşı toprağa verildi

24 Nisan 2009 03:00

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyon sırasında mayına basarak yaralanan ve 12 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yüzbaşı Çetin Ünsal'ın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Şehit Yüzbaşı Ünsal için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenen törene ailesi, Vali Cahit Kıraç, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Güler, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Erdal Bucak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Yüzbaşı Ünsal'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, öğle namazının ardından bir süre eller üzerinde taşındıktan sonra top arabasına konuldu.

Cenaze, askeri kortej eşliğinde götürüldüğü Kadifekale Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

Ünsal'ın annesi Nurcihan, babası Necmettin ve eşi Serap Ünsal, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Necmettin Ünsal, şehidin 2 yaşındaki kızı Duru'yu tören boyunca kucağından indirmedi.

Serap Ünsal, cenaze namazında ön safta yer aldı.

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