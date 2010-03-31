Şehit Uzman Çavuş Aydoğdu toprağa verildi

T24 - Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde mayın patlaması sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Fatih Aydoğdu'nun cenazesi memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.





Şehidin cenazesi bu sabah uçakla getirildiği Ankara'dan memleketi Kırıkkale'deki Yüksek İhtisas Hastanesi'ne getirildi.





Buradan alınan ve Yenimahalle'deki evine getirilen şehit cenazesi, daha sonra askerlerin omuzlarında Atatepe Camisi'ne götürüldü.





Cenaze namazı öncesi Vali Hakan Yusuf Güner, AKP Kırıkkale milletvekilleri Turan Kıratlı, Mustafa Özbayrak ve MHP Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Korgeneral Eyüp Kaptan şehidin ailesine başağlığı dileğinde bulundu.





5 yaşındaki kızını kucağına alarak eşinin tabutuna sarılan Ümran Aydoğdu ise, ''Kızım babana güle güle de'' diyerek, gözyaşı döktü.





Namaza başlamadan önce eşinin tabutuna son kez sarılmak isteyen ve baygınlık geçiren Ümran Aydoğdu'na ilk müdahaleyi yakınları yaptı.





Kılınan cenaze namazın ardından askerlerin omuzunda top arabasına götürülen şehit cenazesi, bir süre top arabasında taşındı. Kırıkkale Şehitliği'ne getirilen cenaze, burada toprağa verildi.





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da şehit cenazesine çelenk gönderdi.

