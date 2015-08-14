Şehit onbaşı Barış'ın babası: Çocuklarımız öldükten sonra vatan da önemsizleşiyor!

Şırnak 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Akdizgin Üs Bölgesi'ne, uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Barış Aybek'in (22) cenazesi, memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde defnedildi. Baba Turabi Aybek, " Vatan elbette önemlidir. Ama benim oğlum, bizim çocuklarımız öldükten, vurulup düştükten ve yitip gittikten sonra vatan da önemsizleşiyor" dedi.

Ölümünün ardından Twitter’da Berkin Elvan, Suruç, Ahmet Kaya hakkında yaptıkları paylaşımlarla adından söz ettiren Barış Aybek'in babası BirGün gazetesinden Erk Acarer'e konuştu. Barış isteğini dile getiren Turabi Aybek’in sözleri şöyle:

“İçim yanıyor, içim gidiyor. Oğlum aynen ölümünden sonra herkesin tanıdığı gibiydi. İyi kalpli, merhametliydi. Kimsenin üzülmesini, incinmesini, acı çekmesini istemezdi, başka canlar yitmesin, başka ailelere ateş düşmesin."

“Aslında ülkemiz çok güzel ama yaşamımıza mani oluyorlar."

“Kimseye kırgın değilim, kendi kaderime kırgınım, kendi kaderimize yanıyoruz, dağ gibi oğlumu yitirdim."

" Vatan elbette önemlidir. Ama benim oğlum, bizim çocuklarımız öldükten, vurulup düştükten ve yitip gittikten sonra vatan da önemsizleşiyor."

“Benim oğlumun ismi ne? Barış! Bu ismi ona annesi koymuştu, dayısının ismiydi. Çok basit ve açık: Oğlumun ismi gibi bir ülkede yaşamak isterdik. Böyle bir ülkeyi özlüyoruz."

‘Benim bir gün Ahmet Kaya konserine gitme ihtimalimi çalan ülke’

Şırnak’ta öldürülen Barış onbaşı Twitter paylaşımlarıyla da adından söz ettirmişti. Türkiye'nin IŞİD ve PKK'ya yönelik operasyonlarının başlangıç noktası olarak kabul edilen Suruç katliamının ardından, "Bu dünyada insan olmaktan utanıyorum #suruçtakatliamvar" yazan Barış Aybek, Ramazan Bayramı'nda ise "Mazlumların zulüm gördüğü, çocukların öldürüldüğü bir bayram; ne kadar bayram ise o kadar kutlu olsun.... Gözyaşsız bir bayram ümidi ile" paylaşımını yaptı.

Neşet Ertaş, Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya hayranı olan Barış Aybek'in, terhis olmasına iki ay kalmıştı. "Benim bir gün Ahmet KAYA konserine gitme ihtimalimi çalan ülkesin sen Türkiye! #ahmetkaya57yasında" paylaşımında bulunan Aybek, 12 Eylül'ün yıl dönümünde ise "Bir sabah Eylül'ü de 12'den vurdular.! 1980'di. Anonsla duyurulan en hazin sonbahar.! O nedenle Eylül'de kimimizi kan tutar.!!!" demişti.