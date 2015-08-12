Şehit Barış’ın yakını: 18 bin lirası olmadığı için askere gitti

Şırnak’ta PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden piyade onbaşı Barış Aybek’in (22) akrabası olduğunu söyleyen Eren Can Aybek kaleme aldığı mektupta, “Ölen asker; askere giderken istemeyerek, zorla, verecek 18 bin lirası olmadığı için gidiyorsa; kimse kusura bakmasın “Vatan sana canımız feda değil; niye olsun ki (!)” dedi.

Sendika1.org adresinde yayımlanan mektupta, Aybek, “Bu millet size savaşı bitir diyor. Bu millet artık kan, gözyaşı, katliam görmek istemiyoruz diyor. Neden bizlere istemediğimiz şeyleri yapıyorsunuz/yaptırıyorsunuz?” diye sordu.

Eren Can Aybek imzalı mektup şöyle:

Günlerdir Türkiye’nin her yerinden asker ve gerilla ölümlerinin haberleri geliyor. Artık ben de bir şehit askerin akrabasıyım. 11 Ağustos Salı günü toprağa verilen Barış Aybek’in akrabasıyım. Sanmayın ki bunu övünerek, gururlanarak söylüyorum, yazıyorum. Bu, ölümlerin herhalde en acısı, en fenası… Hele ki ölen asker; askere giderken istemeyerek, zorla, verecek 18 bin lirası olmadığı için gidiyorsa. Kimse kusura bakmasın “Vatan sana canımız feda değil; niye olsun ki(!)”

Zorunlu askere gitmek zorunda kalanlar Tayyip Erdoğan ve onun kendi gibi eli kanlı bakanları, milletvekilleri parasına para, gemiciğine gemi, yatlarına yat, katlarına kat koysunlar diye gitmiyorlar askere. Biz her asker öldüğünde sizlere lanet okumaktan, beddua etmekten bıktık. Kimse kusura bakmasın “Vatan sana canımız feda değil; niye olsun ki(!)”

Sizin iktidar hesaplarınız için ölmekten tükendik fark etmediniz mi? Yok CHP-AKP, yok MHP-AKP, yok CHP-MHP-HDP… Hani siz milletin iradesini düşünüyordunuz? Hani siz milletin yapma etme dediğini yapmazdınız? Bu millet size savaşı bitir diyor. Bu millet artık kan, gözyaşı, katliam görmek istemiyoruz diyor. Neden bizlere istemediğimiz şeyleri yapıyorsunuz/yaptırıyorsunuz? Kimse kusura bakmasın “Vatan sana canımız feda değil; niye olsun ki(!)”

Bangır bangır alanlarda, meydanlarda, sözde halka açık yerlerde bağırıyorsunuz; “Biz de savaş istemiyoruz, anaların gözyaşını dindirmek istiyoruz” diye. Bu mu sizin dindirmek istediğiniz savaş! 30 yıl oldu (!) 30 yıldır savaş sürüyor. Sizin ise 30 yıllık savaşa dair yaptığınız tek şey boş konuşmak ve savaşı körüklemek. Kimse kusura bakmasın “Vatan sana canımız feda değil; niye olsun ki(!)”

Yılların sonunda bu halkların sizden anladığı tek şey şu; barışmak kolay değil! Kolay olmasın da zaten! On binlerce insanın öldüğü bir savaş da barışmak kolay olmasın zaten. Eğer kolay olursa o asker ve gerilla ailelerine, bu halklara verecek hesabınız çok ağır olur sizin için. Bizler bu topraklarda savaş istemiyoruz artık. Kimse kusura bakmasın “Vatan sana canımız feda değil; niye olsun ki(!)”

Bugün ölen Barış Aybek’in de; ölen gerillanın da katili Erdoğan’dır. Katili AKP iktidarıdır. Katili AKP’nin kirli savaş politikalarıdır. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki “Biz yıkmadıkça, yıkılmayacak!” bu lanet iktidar. Bugün bizi savaşa sürükleyenlerin ‘Vatan’ dedikleri Erdoğan’ın sarayından başka birşey değildir. Bizim kirli savaşınıza verecek bir gram canımız kanımız kalmadı artık. Kimse kusura bakmasın “Vatan sana canımız feda değil; niye olsun ki(!)”